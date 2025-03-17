全英羽賽／安洗瑩逆轉擊敗王祉怡 生涯第2度封后

韓國籍的世界球后安洗瑩今天在全英羽球公開賽女單決賽上演逆轉戲碼，耗時了1小時又35分鐘以13比21、21比18、21比18擊敗中國好手王祉怡，奪下個人生涯第2座全英羽賽冠軍。

法新社報導，女單世界排名第2的王祉怡先以壓倒性優勢贏得首局，並在第2局一度以13比10領先，原本看似勝利在望，但之後安洗瑩急起直追。

兩人打成18比18平手時，安洗瑩連奪3分，以21比18贏得第2局。

到了決勝局戰況同樣相當激烈，兩人又打成18比18平手，安洗瑩再次一鼓作氣連拿3分，成功奪下勝利。

這是現年23歲的安洗瑩第2度在全英羽球公開賽封后，上次她於全英羽賽奪冠是2023年。