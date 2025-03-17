羽球／李佳豪出身羽球世家全英羽賽鍍銀 老爸讚打破心魔

中央社／ 台北17日電
李佳豪。圖／聯合報系資料照片
李佳豪。圖／聯合報系資料照片

台灣羽球男單好手李佳豪拿到今年世界羽球聯盟（BWF）全英羽球公開賽亞軍，寫下個人球員生涯最佳成績，父親兼從小的教練李謀周欣慰地說：「總算是突破心魔了。」

現年25歲的李佳豪出身羽球世家，爸爸李謀周曾是土地銀行羽球隊總教練，球員生涯也拿過15次全國男單冠軍，媽媽陳曉莉也多次拿過全國冠軍，姊姊李佳馨更是代表台灣參加去年巴黎奧運羽球混雙的國手。

李佳豪在2015年、16歲時就拿到世界青年羽球賽銅牌，隔年又拿到亞青錦標賽銀牌，未來之路相當被看好。只可惜從2017年轉戰成人戰場後，表現一直起伏不定，至今僅拿過2座個人國際賽冠軍。

去年9月的台北羽球公開賽，李佳豪雖止步4強，但過程打得相當出色，原本以為下半年要破繭而出，沒想到卻意外因為傷勢和心理狀態而陷入低潮，6場比賽中有4場是一輪遊。

來到2025年初狀況也沒好轉，開季連續3場比賽都是首輪淘汰，之後回到台灣休息備戰，整個人才找到機會重新出發。

李謀周在接受中央社記者訪問時表示：「台北公開賽後他的手就有點受傷，之後一直帶著傷打球，導致他最拿手的殺球都不敢用，變成來回多拍拉吊的打法，但這根本不是他的長處，所以越打越迷惘。」

李謀周說道：「我一直鼓勵佳豪，與其一直擔心自己的手傷，不如就放開心去打，找回原本的初衷；那時候我也跟國訓中心的運科人員討論過，有時候在場上不敢殺球，也許跟心理狀態更有關係。」

在台灣休息將近2個月後，李佳豪出征歐洲賽事，首戰就是超級300系列的法國奧爾良大師賽，他也順利挺進8強，總算沒再一輪遊。

李謀周笑說，在歐洲的賽事每天都要熬夜收看，「我只提醒佳豪一句話，『球場上沒有所謂的輸贏，只有李佳豪的球風』」。

從今天的決賽中看得出來，就算對手是當今球王石宇奇，李佳豪終於找回以往強攻、重殺的打法，總算突破心理的關卡。

李謀周強調：「我希望佳豪今年的世界排名可以穩定在10至15名，這樣每場比賽抽籤完後比較容易打到前8名，對於累積積分和經驗才有很大幫助。」

巴黎奧運羽球 李佳豪 李佳馨

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