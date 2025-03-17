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萬金石馬拉松／國內男女組 周庭印、李佳玫奪冠

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北報導
2025新北市萬金石馬拉松昨天開跑，吸引1萬1000多人在北海岸路跑。記者黃義書／攝影
2025新北市萬金石馬拉松昨天開跑，吸引1萬1000多人在北海岸路跑。記者黃義書／攝影

2025新北市萬金石馬拉松昨晨開跑，在新北金山出生、有「印帝」封號的周庭印，完成國內男子組衛冕霸業，國內女子組由李佳玫封后。今年有13名國際菁英好手來台參賽，其中衣索比亞選手Mulu Gadise刷新女子組大會紀錄。

萬金石馬拉松為台灣目前最高等級國際認證馬拉松賽事，分成42.195公里全馬、10公里挑戰馬兩組。新北市長侯友宜、中華民國田徑協會理事長葉政彥等人，昨晨6時30分先主持全馬鳴笛起跑儀式，再鳴笛讓挑戰馬選手出發。

新北市體育局表示，今年邀請厄利垂亞、衣索比亞、肯亞等國13名國際菁英好手來台，共31國、374名外籍選手，總數逾1萬1000名選手參加。

今年全馬男子組由衣索比亞選手Masresha Bere Bisetegn以2小時13分47秒率先衝線奪冠；女子組則由衣索比亞Mulu Gadise摘后冠，2小時29分14秒成績也刷新女子組大會紀錄。

金石馬拉松國內男子組周庭印，以02:26:19秒成績連霸。記者黃義書／攝影
金石馬拉松國內男子組周庭印，以02:26:19秒成績連霸。記者黃義書／攝影

國內男、女組冠軍同為2022年冠軍組合，周庭印以2小時26分19秒連霸，他分享征戰策略「盡力去跑、不要放棄，都有希望」。國內女子組冠軍李佳玫跑出2小時57分03秒成績，破了自己2022年同場最佳紀錄，想對自己說「很棒，進步了」。

萬金石馬拉松國內女子組李佳玫以02:57:03秒封后。記者黃義書／攝影
萬金石馬拉松國內女子組李佳玫以02:57:03秒封后。記者黃義書／攝影

昨天天氣又濕又冷，還下毛毛雨，侯友宜說，他參加萬金石路跑近20年，今年風、雨、冷交加的挑戰，可說是最辛苦的一次。

侯說，萬金石已連3年獲得金標籤認證，2023年起逐年減碳10%，今年參賽毛巾在製程減少用水，完賽物資袋及工作外套來自回收塑膠粒。他也不忘為5月登場的雙北世界壯年運動會宣傳，邀請大家繼續為世壯運選手加油。

衣索比亞 馬拉松

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