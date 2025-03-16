全英羽賽／不敵球王奪亞軍 李佳豪平周天成紀錄

我國男單好手李佳豪成今年全英公開賽大黑馬，以世界排名22之姿闖進決賽，今天最終戰挑戰中國大陸「世界球王」石宇奇雖沒能再寫驚奇，以17：21、19：21敗陣，亞軍成績仍追平2020年周天成的我國最佳男單紀錄。

歷史最悠久的全英公開賽屬於BWF超級1000大賽，總獎金145萬美元，李佳豪以非種子身份一路闖關，晉級路上包括拍下香港李卓耀、日本田中湧士和西本拳太，4強賽更是3局力退前一站在奧爾良公開賽奪冠的法國20歲好手拉尼耶（Alex Lanier），成為我國第2位打進全英公開賽男單決賽的選手。

今天碰世界排名第一的石宇奇是兩人第二次碰頭，去年首度在中國名人賽遭遇由石宇奇直落2帶走勝利，今天碰頭李佳豪首局一度握有6：3領先，但遭石宇奇連下6分逆轉；李佳豪雖在10：17落後下急起直追，但縮小到3分差後因失誤送分，讓石宇奇以21：17先下一城。

李佳豪第二局在技術暫停前兩度取得1分領先，可惜主動失誤過多，讓石宇奇再要回領先，不過李佳豪在幸運擦網球加持下將比分追到15：15，但接續的機會球卻出現掛網失誤，自己都忍不住「綜藝摔」懊惱倒在網前。

石宇奇16：16後連拿4分，率先取得「冠軍點」，李佳豪雖連續瓦解3個危機，但追平機會被石宇奇虛攻騙到，飛撲網前仍救球不及，讓石宇奇以21：19迎接金盃。

雖沒能締造登頂紀錄，李佳豪拿下亞軍仍可獲得10200分和49300美元獎金，最新世界排名確定締造生涯最佳。