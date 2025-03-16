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斯巴達障礙跑／高雄站激戰 領航猿教頭卡米諾斯驚喜現身

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
桃園璞園領航猿的西班牙籍帥哥教練「卡總」卡米諾斯參賽。圖／大會提供
桃園璞園領航猿的西班牙籍帥哥教練「卡總」卡米諾斯參賽。圖／大會提供

今年首場斯巴達障礙跑Spartan Race「高雄站」，今天於國立高雄師範大學燕巢校區進行第二天熱戰，在最激烈的10K超級賽精英組賽事中，男、女總排第一都跟前一天21KBeast野獸賽一樣，分別由日本菅田崚馬、台南素人選手王南評再拿下男、女總排第一。

今天賽事最激烈當屬10K超級賽精英組對決，10K賽道共有25道關卡，總計有來自日本、南韓、香港、菲律賓、巴西、德國和英國等10多國精英選手參賽。男子除了前一天奪冠的菅田崚馬外，去年新北市站冠軍的日本「登高王」加藤浩，雖然去年受傷一度眼睛受損整整休息了兩個月至今年初才復出，但他周六一比完日本登高賽後，趕搭紅眼班機抵台衝高雄參賽，他笑著說：「頭都還暈暈的！」

男子組果然日本雙雄菅田崚馬、加藤浩兩人一開始就拉開跟所有人的差距，原本加藤浩還稍微領先，但關鍵出現在第15道關卡的標槍（Spear Throw），加藤浩不慎射失而被加罰20個波比跳，成功過關的菅田崚馬成功超越後，最終以53分47秒連兩天封王，加藤浩則僅以8秒差距屈居第二，但賽後菅田崚馬還是大讚加藤浩說：「他很了不起，去年受傷才剛復出，能跟他一起比賽我就覺得非常榮幸開心，我在一開始一直只能緊咬住他，幸好沒有放棄。」

台將「紅髮戰士」孫育彬因賽前訓練背部拉傷完全出不了力下，換成由「耶穌」蔡榮峻和在飛行學校服役的邱獻中並駕齊驅，最終邱獻中靠著最後5公尺衝刺，最終以1小時06分10秒蟬連台灣第一、男子總排第7。

女子組在「最美警花」謝伯韶未參賽下，成為前一天剛拿下21K野獸賽的素人選手王南評的天下，雖然她有兩個關卡未過受到懲罰，但她最終仍以1小時13分29秒封后，首度嘗到在台灣斯巴達賽連兩天奪冠的滋味，但王南評還是很謙虛的說：「主要是一些強的選手沒有參加，但就結果而言，實在沒有想到可以這樣。」

今參賽選手中也有位熟面孔，赫然是PLG桃園璞園領航猿的總教練「卡總」卡米諾斯，他一到現場就被眼尖粉絲認出要求跟他合照，但因為「卡總」在途中右腳拉傷，但他仍咬牙堅持完賽，「卡總」說：「其實我很小就在西班牙參加過斯巴達賽，台灣的比賽也很有趣，剛好趁著球隊有空檔來參賽，但因為有受傷的危險，沒有讓球員來參賽，未來如果行程可以配合，有機會還會再來參加。」

素人選手王南評首度連兩天都拿下女子總排第一。圖／大會提供
素人選手王南評首度連兩天都拿下女子總排第一。圖／大會提供

PLG 桃園璞園領航猿

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