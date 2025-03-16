UVL／中原4年3度稱王 曾祥銘把冠軍獻給天上父親

中原大學男排隊今天在大專排球聯賽（UVL）冠軍戰以3比2擊敗台師大，締造「4年3冠」霸業，陣中主力曾祥銘說，這座冠軍想要獻給天上的父親。

113學年度大專排球聯賽的男、女子組冠軍戰，今天在台北市立大學天母體育館點燃戰火。去年挑戰男子組3連霸失利的中原，本季捲土重來，在冠軍戰與台師大正面交鋒，雖然首局以15比25讓出，甚至率先遭到聽牌，不過中原並未放棄，最後接連以25比20、15比13逆轉摘下冠軍。

中原主力曾祥銘賽後接受媒體聯訪時表示，賽前比較不被外界看好，加上首局又以大比分讓出，內心開始萌生「難道最後1年就這樣結束嗎」的想法。但他仍不斷指導隊友怎麼布置攔網，搭配信心喊話，如願幫助球隊創下「4年3冠」霸業，「這座冠軍獻給天上的爸爸，很開心大學階段完美結束。」

中原教練陳克舟提到，球隊在體能、攔網高度具有優勢，因此只要戰線一拉長，就很有機會搶下勝利，「這場比賽高潮迭起，我也對這場比賽印象深刻，讓觀眾感受排球的刺激。」

女子組部分，上季挑戰4連霸失利的台北市大，今天以15比25、25比21、25比20、25比18甜蜜復仇台師大，締造「5年4冠」霸業。

北市大教練鄧衍敏透露，賽前團隊狀況不是很好，所以特別帶著球員回想打排球的初衷，並將冠軍獻給最後1年征戰UVL賽場的陳潔，「她是團隊開心果，永遠由她帶動氣氛，今年這個冠軍送給她。」