快訊

MLB／大谷請客！177公斤鮪魚上桌 弗里曼挑戰海膽壽司吃完笑了

UVL／中原4年3度稱王 曾祥銘把冠軍獻給天上父親

中央社／ 台北16日電
大專排球聯賽中原大學奪冠慶祝。大專體總提供
大專排球聯賽中原大學奪冠慶祝。大專體總提供

中原大學男排隊今天在大專排球聯賽（UVL）冠軍戰以3比2擊敗台師大，締造「4年3冠」霸業，陣中主力曾祥銘說，這座冠軍想要獻給天上的父親。

113學年度大專排球聯賽的男、女子組冠軍戰，今天在台北市立大學天母體育館點燃戰火。去年挑戰男子組3連霸失利的中原，本季捲土重來，在冠軍戰與台師大正面交鋒，雖然首局以15比25讓出，甚至率先遭到聽牌，不過中原並未放棄，最後接連以25比20、15比13逆轉摘下冠軍。

中原主力曾祥銘賽後接受媒體聯訪時表示，賽前比較不被外界看好，加上首局又以大比分讓出，內心開始萌生「難道最後1年就這樣結束嗎」的想法。但他仍不斷指導隊友怎麼布置攔網，搭配信心喊話，如願幫助球隊創下「4年3冠」霸業，「這座冠軍獻給天上的爸爸，很開心大學階段完美結束。」

中原教練陳克舟提到，球隊在體能、攔網高度具有優勢，因此只要戰線一拉長，就很有機會搶下勝利，「這場比賽高潮迭起，我也對這場比賽印象深刻，讓觀眾感受排球的刺激。」

女子組部分，上季挑戰4連霸失利的台北市大，今天以15比25、25比21、25比20、25比18甜蜜復仇台師大，締造「5年4冠」霸業。

北市大教練鄧衍敏透露，賽前團隊狀況不是很好，所以特別帶著球員回想打排球的初衷，並將冠軍獻給最後1年征戰UVL賽場的陳潔，「她是團隊開心果，永遠由她帶動氣氛，今年這個冠軍送給她。」

排球

延伸閱讀

排球／「排球甜心」廖苡任決定返台 兩原因告別旅日生涯

圖輯／萬金石馬拉松女子組破賽道記錄 衣索比亞選手奪冠

足球／青年聯賽女子組淡水開戰 真理大學學生全力支援

桌球／直落3退韓一哥 林昀儒WTT重慶冠軍戰開紅盤

相關新聞

F1／首站冠軍車手諾里斯傳明早入境台灣 林帛亨：能不能堵到靠燒香了

全世界最高等級的賽車F1賽事，於今天展開今年賽事巡迴賽開幕戰，首先由澳洲大獎賽燃起戰火，最終結果去年車手總排名第二的麥拉倫28歲好手諾里斯（Lando Norris)率先抵達終點，贏得首站冠軍(賽事精

UVL／中原4年3度稱王 曾祥銘把冠軍獻給天上父親

中原大學男排隊今天在大專排球聯賽（UVL）冠軍戰以3比2擊敗台師大，締造「4年3冠」霸業，陣中主力曾祥銘說，這座冠軍想要...

全英羽賽／不敵球王奪亞軍 李佳豪平周天成紀錄

我國男單好手李佳豪成今年全英公開賽大黑馬，以世界排名22之姿闖進決賽，今天最終戰挑戰中國大陸「世界球王」石宇奇雖沒能再寫...

斯巴達障礙跑／高雄站激戰 領航猿教頭卡米諾斯驚喜現身

今年首場斯巴達障礙跑Spartan Race「高雄站」，今天於國立高雄師範大學燕巢校區進行第二天熱戰，在最激烈的10K超...

自由車／澎湖領騎服務邁入13年 培訓課程、領騎實習強化人才訓練

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處近年積極發展綠色永續運動觀光，尤其推動自行車領騎服務多年，已在台灣自行車界打響品牌與知名...

萬金石馬拉松／周庭印連霸成功 李佳玫創下同場最佳紀錄

2025新北市萬金石馬拉松今天開跑，在金山出生，有「印帝」封號的周庭印，完成國內男子組衛冕霸業，國內女子組由李佳玫封后。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。