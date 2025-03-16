F1／首站冠軍車手諾里斯傳明早入境台灣 林帛亨：能不能堵到靠燒香了

全世界最高等級的賽車F1賽事，於今天展開今年賽事巡迴賽開幕戰，首先由澳洲大獎賽燃起戰火，最終結果去年車手總排名第二的麥拉倫28歲好手諾里斯（Lando Norris)率先抵達終點，贏得首站冠軍(賽事精華)。傳出這名冠軍車手將於明天凌晨入境台灣，並將待一、兩天休息後轉到下一站上海，得知消息的國內賽車手林帛亨特別在粉絲專頁發文，「Lando Norris明天會入境台灣（非公開活動），能不能堵到靠燒香了。」

今天澳洲開幕戰，雖因雨造成不少比賽事故，導致6人退賽，但諾里斯克服困難，最後以以0.837秒差距擊敗紅牛車隊強將維斯塔潘（Max Verstappen）居第二，至於新賽季轉戰法拉利的名將漢米爾頓（Lewis Hamilton)，只跑出第10名的成績。

諾里斯這名英國車子，前途不可限量，今年也有機會力拚車手生涯首度總冠軍，隨著知名度不斷提升，同時也透過Netflix紀錄片《一級方程式：飆速求生》的播出，讓他成為知名人物，不過，據《英國衛報》報導，他抨擊片中有些情節是「謊言」與「捏造出來」，像是片中塑造他與維斯塔潘之間存有著矛盾，但他表明其實他們還是好朋友，不過，諾里斯還是認為這部紀錄片對一級方程式賽車人氣的飆升做出了貢獻。

該片已在澳洲展開新一季季的拍攝工作，製片人為此特別表示，「影片的製作時間非常緊迫，有時確實會出現一些錯誤。當有人向我們指出這些問題時，我們就會採取行動糾正這些無意的錯誤。」

不論如何，這位冠軍車手抵台，在台灣賽車迷之間還是引起不小震撼。