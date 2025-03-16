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自由車／澎湖領騎服務邁入13年 培訓課程、領騎實習強化人才訓練

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
澎管處舉辦「領騎服務人員培訓課程」。圖／交通部觀光署澎湖國家風景區管理處提供
澎管處舉辦「領騎服務人員培訓課程」。圖／交通部觀光署澎湖國家風景區管理處提供

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處近年積極發展綠色永續運動觀光，尤其推動自行車領騎服務多年，已在台灣自行車界打響品牌與知名度；為了擴大領騎服務時程，從去年開始除原本規劃3月1日至6月30日的春季領騎服務申請外，新增9月1日至11月30日的秋季領騎服務時段，澎管處本周末更舉辦「領騎服務人員培訓課程」和實際領騎實習。

澎管處主辦的自行車免費領騎及隨車解說服務，是結合在地澎湖縣自行車協會專業的夥伴，率領車友穿梭在澎湖濱海、漁村古厝、軍事古蹟等景點，透過溫馨與深度的解說服務，讓車友感受菊島不同風情的騎乘享受，車友團體只需5人（含）以上，於7天前透過線上報名表即可預約申請，今年已邁入第13個年頭。

為持續培養專業領騎服務人才，澎管處本周末舉辦一連兩天的「領騎服務人員培訓課程」，邀請深耕自行車騎旅多年，並培養超過1000位自行車領騎人員資深領騎講師朱英彰，分享多年來在台灣各地推動自行車旅遊之經驗與數位科技之應用，同時針對自行車維修等技巧進行講解及演練，提升整體領騎人員的專業素質，最後透過與澎湖在地資深領騎達人許秋珍的對談分享，激盪出澎湖自行車觀光旅遊的新火花。

今天更進行澎湖菊島線實際領騎實習，由領騎達人帶領學員實際走訪順承門、篤行十村、觀音亭、濱海自行車道、草蓆尾海堤、馬祖觀光文化圈、澎湖天后宮等重要文化地標，該路線亦為今年領騎服務新推出之路線，在領騎老師的帶領解說下，一窺澎湖特殊的奇聞軼事與人文風貌。

澎管處處長郭振陵表示，澎湖極具特色的島嶼景點魅力、搭配規劃完善的自行車遊憩服務設施冀期能持續優化跳島自行車嘉年華活動，以領騎服務邁向成為全台最頂尖的領騎團隊為目標。本次領騎訓練吸引許多旅遊業從業人員、澎湖自行車協會夥伴、學生以及退休族群及對領騎有興趣之車友參與。澎管處表示，期待更多對自行車領騎有興趣之夥伴加入領騎的行列，共同推廣澎湖永續觀光的綠能旅遊。

澎管處表示，除了領騎服務等常態性帶狀活動外，6月3日配合「世界自行車日」澎管處將舉行「世界自行車日Hi騎菊島愛無限」，澎湖最經典的澎湖跳島101Ｋ自行車活動今年亦將於9月28日舉行，誠摯歡迎台灣車友一起相揪來澎湖騎單車、享美食。

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