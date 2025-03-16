萬金石馬拉松周庭印連霸成功 李佳玫創下同場最佳紀錄

2025新北市萬金石馬拉松今天開跑，在金山出生，有「印帝」封號的周庭印，完成國內男子組衛冕霸業，國內女子組由李佳玫封后。今年有13名國際菁英好手來台參賽，其中衣索比亞選手MULU GADISE刷新萬金石女子組大會紀錄。

萬金石馬拉松2015年起連3年獲得世界田徑總會「銅標籤）」認證，2018至2020年都獲得「銀標籤」認證，2021、2022年獲得「菁英標籤」認證，2023起連3年取得「金標籤」認證，成為台灣目前最高等級國際認證馬拉松賽事。

萬金石馬拉松分成42.195公里全馬、10公里挑戰馬兩組，新北市長侯友宜、中華民國田徑協會理事長葉政彥等人，今晨6時30分先主持全馬鳴笛起跑儀式，6時50分再鳴笛讓挑戰馬選手從起點出發。

新北市體育局表示，今年邀請厄利垂亞、衣索比亞、肯亞等國13名國際菁英好手來台，共計31國、374名外籍選手，總數超過1萬1000名選手參加。

今年全馬男子組前3名分別為衣索比亞選手MASRESHA BERE BISETEGN（2小時13分47秒）、肯亞GEORGE MBUGUA NGURE（2小時14分0秒）、肯亞KIPKEMOI KENNETH（2小時14分4秒）。女子組前3名為MULU GADISE（2小時29分14秒）、衣索比亞HAFTU NIGSTI（2小時30分54秒）和肯亞CHEPKOGEI（2小時31分10秒）。

全馬國內男子組前3名為周廷印（2小時26分19秒）、林秋杰（2小時32分24秒）、張景敦（2小時39分11秒）。女子組冠軍李佳玫跑出2小時57分03秒成績，破了自己2022年同場最佳紀錄，第2、3名分別為蔡雅安（2小時59分21秒）、林于馨（3小時00分46秒）。

侯友宜說，今天又濕又冷，還下毛毛雨，他參加萬金石近20年，今年風、雨、冷的挑戰，可以說是最辛苦的一次，但進場時看到跑者熱身，大家對萬金石的熱情，讓他內心滿滿的感動。

侯友宜表示，萬金石已經連續3年獲得金標籤認證，從2023年起逐年減碳10%，今年參賽毛巾在製程上減少用水，完賽物資袋及工作外套來自回收塑膠粒。