自由車環台賽／台北站點燃戰火 馮俊凱奪亞洲第一

2025年國際自由車環台公路大賽（Tour de Taiwan）今天從台北站點燃戰火，全長83.2公里的市區繞圈賽由泰國盧賈伊隊選手快克（Blake Quick）以1小時41分11秒奪下冠軍，並成功穿上象徵總成績領先者的黃衫；效力於日本宇都宮車隊的台灣一哥馮俊凱總排第10名，奪下單站亞洲第一，不過馬來西亞登嘉樓車隊纪哲宇搶到6點衝刺積分、獲得3秒減秒獎勵，暫披藍衫。

本屆環台賽有來自全球40個國家22支隊伍共計187位菁英好手來台競輪，其中還有多達6支世界二級職業車隊，強度堪稱近十年之最；今年中華隊五虎將由總教練盧紹軒帶領李廷威、吳之皓、張誌盛、李冠賢及何彥誼五位中華男兒出戰，台灣旅外職業選手馮俊凱也以職業隊的身份現身國際自由車環台賽。

台北市站的繞圈賽於上午8點50分準時出發，由台北市政府出發直行，並繞行至景福門後折返，每圈10.4公里，繞行8圈，共計83.2公里。本場比賽的平均時速高達49.34公里，競爭相當激烈，各隊積極嘗試突圍，但在大集團的嚴密控場下，中華隊幾次進攻都未能成功。

最後階段，快克展現強大爆發力，在終點線前擊敗對手，順利摘下單站冠軍，同時獲得10秒減秒獎勵，以總成績領先者的身份迎接第二站賽事，他說：「今天的天氣有點潮濕，但不會太冷，賽道狀況還算穩定。比賽過程中速度很快，我們不斷調整戰術，最後我抓住了終點衝刺的關鍵時機，很開心拔得頭籌。」

中華隊賽前戰術規劃中，設定何彥誼、李廷威與張誌盛負責突圍，期待能搶占衝刺點或形成領先小組，但面對眾多世界級強隊的卡位與攻防，突圍計畫並未成功，最終以李冠賢的40名最佳。

李廷威說：「我們試圖在比賽過程中突圍，但二級車隊的車手實力堅強，且身材較高的外國選手在卡位時形成阻力，導致我們難以進入領先集團。」儘管未能成功突圍，中華隊仍努力維持在主集團中，確保團隊完賽，並以安全為首要考量。

首次擔任中華隊教練的盧紹軒總結說：「今天的策略本來希望能藉由突圍爭取單飛機會，但關鍵時刻沒能跟上最終突圍的車手，這部分算是比較可惜的地方。選手在攻擊嘗試上表現積極，但在卡位與節奏掌控上還有進步空間。」他也強調安全是環台賽的重要考量，回顧去年第一站曾發生摔車意外，今年隊伍在比賽中更加謹慎，「雖然沒能爭取到衝刺點，但能夠在因雨溼滑的賽道上順利完賽、避免摔車，對於後續幾站來說仍是正面的結果。」

環台賽第二站將移師桃園市，極具挑戰性的路線包含快速道路的長距離巡航以及石門水庫與角板山的爬坡段，李廷威認為桃園市站的爬坡路段較為適合中華隊選手，「我們仍會嘗試突圍，希望能有所突破。」