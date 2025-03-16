排球／「排球甜心」廖苡任決定返台 兩原因告別旅日生涯

台灣「排球甜心」廖苡任自去年8月展開旅日生涯，加盟日本V聯賽隊伍福岡Kanoa，並在短短一個球季內迅速獲得關注與球迷喜愛。然而，她於3月14日無預警宣布不再續約，並將於3月31日正式離隊，主要考量為個人學業與國家隊賽事安排，提前結束旅外生涯，令不少球迷感到不捨。

廖苡任透過社群平台分享離隊消息，並轉發福岡Kanoa的官方公告：「總說相遇就是離別的倒數，就算已經做過無數次離別的準備，到了這一天還是非常難以面對。」她表示，自己在日本的這段時間收穫良多，也認識了許多一起奮戰的隊友與球迷，這次旅外經歷對她來說是一趟寶貴的旅程。

福岡Kanoa球團在公告中提到：「因應學業及國家隊賽事的安排，球隊與廖苡任選手進行多次討論，最終雙方決定不再續約。她將於3月31日正式離隊，感謝她在球隊期間的付出，也感謝所有支持她的球迷。」即便效力時間不長，球團仍高度肯定她的努力與表現。

現年27歲的廖苡任2017-18賽季進入企業排球聯賽，先後效力中國人纖、台北鯨華等隊，去年在成都世大運擔任掌旗官，甜美笑容讓她一夕之間爆紅，吸引大批粉絲關注。她在去年宣布挑戰旅日生涯，9月正式加盟福岡Kanoa Laurea’s排球隊，並迅速融入球隊，成為深受球迷喜愛的舉球員。

「排球甜心」廖苡任決定提前結束旅外生涯。圖截自IG

她在V聯賽期間表現亮眼，甚至曾隨球隊回台參加台中銀行福爾摩沙女排俱樂部邀請賽，並於去年12月獲頒單場MVP。

這次選擇提前返台，除了個人學業因素外，即將到來的國家隊賽事也是關鍵考量。身為中華女排的重要舉球員，廖苡任將把重心轉回台灣，全力備戰即將到來的國際賽事。雖然旅日生涯暫告一段落，但她未來是否會再次挑戰旅外發展，仍備受外界關注。

她最後向日本球迷與隊友表達感謝：「謝謝Kanoa的一切，很感謝教練與隊友的信任！這是一趟很棒的旅程，認識了許多共同奮戰的朋友！也非常感謝日本的球迷朋友，希望未來有緣再相見！」