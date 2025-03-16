自由車環台賽／台北站率先揭開序幕 蔣萬安盼全民運動

台北市長蔣萬安頭戴黃黑相間單車帽、一身黃黑勁裝與藍色牛仔褲，騎著Youbike為國際自行車賽開場！蔣萬安笑說，台北站不僅是本次環台賽的起點，更是全台唯一的城市繞圈賽，賽道設計考驗選手的體能與戰術，也讓市民能近距離感受賽事魅力。

蔣萬安表示，很開心連續三年都有參加國際自由車環台賽，每年皆由台北站率先揭開序幕，今年賽事更獲國際自由車總會（UCI）認證為2.1級賽事，吸引眾多國際頂級選手參與，進一步提升台北市國際能見度。蔣萬安也勉勵選手說，此次台北賽的賽道設計考驗選手的體能與戰術。

「今年還有世界壯年運動會！」蔣萬安提到，台北市今年更與新北市聯手舉辦「2025雙北世界壯年運動會」，賽事將涵蓋雙北、宜蘭、桃園、新竹、台中等地，盼藉此吸引全球運動愛好者前來參與，促進城市觀光與國際交流，也讓世界看到台北市的繁華市容與多元文化。

今年台灣代表隊由首次擔任教練的盧紹軒領軍，帶領旅外新星何彥誼、李廷威等選手挑戰賽事，蔣萬安特別為中華隊選手加油，期盼他們能在家鄉賽道上發揮實力，爭取獎項留在台北。

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