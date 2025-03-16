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萬金石馬拉松／為世壯運暖身！最美賽道吸引31國跑者

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
富邦金控於今年萬金石馬拉主題區現場持續貼心提供太陽能手機充電座、提供免費充電服務。圖／富邦金控提供
富邦金控於今年萬金石馬拉主題區現場持續貼心提供太陽能手機充電座、提供免費充電服務。圖／富邦金控提供

新北市萬金石馬拉松今天於萬里翡翠灣盛大開跑，吸引來自超過31個國家、超過1.1萬名國內外跑者熱情參與。富邦金控自2020年起贊助新北市萬金石馬拉松，至今已邁入第6年，持續力挺「最美賽道」馬拉松，並共促賽事綠色轉型，同時為5月的「2025雙北世界壯年運動會」暖身。

富邦金控及子公司致力推廣健康運動，長期支持國內體壇發展，年投入逾5億元資金，更是唯一贊助國內新北市萬金石馬拉松、台北馬拉松、台灣米倉田中馬拉松、高雄馬拉松四大馬發松的金融業者。

富邦金控自2021年起率台灣企業之先結合運動與永續，推動「Run For Green™」倡議計畫，結合包含新北市萬金石馬拉松等四大馬拉松，賽程累積達40公里，富邦金控就為跑者種一棵樹，目標於五年內為台灣種下10萬棵樹。2024年富邦更擴大推出「富邦 Run For Green™ 全民線上跑」，讓民眾透過日常跑步也能響應種樹。截至去年底，參與跑者累積超過30萬人次，總計領樹已經超過10萬棵樹，提早達成富邦承諾在五年內為台灣種植10萬棵樹的目標。

萬金石馬拉松也積極邁向綠色賽事，不只是台灣首場世界田徑總會認證金標籤賽事，更獲美國責任運動協會頒發國際責任運動銀標章，同時遵循世界田徑總會期待，由第三方認證單位進行ISO14067碳足跡盤查，目標逐年減碳10%。萬金石馬拉松除已採線上報名、完賽證明電子化，並運用咖啡渣及寶特瓶製作跑衣、回收布料作工作外套，另外賽道計時車及機巡使用電動車、賽後補給使用在地食材、搭建LED拱門取代一次性帆布輸出，獎盃製作也加入回收材料等，攜手所有參賽者推動環境永續。

今天新北市萬金石馬拉松現場，富邦金控亦延續推出備受歡迎的「Run For Green™」主題區，除了提供活力十足的3D完賽拍照牆讓跑者留下精彩合影，也貼心為跑者設立每年大受歡迎的太陽能手機充電座、提供免費充電服務，為跑者補充「能量」同時，也讓民眾認識綠電。

2025雙北世界壯年運動會將於5月17日至5月30日登場，本屆萬金石馬拉松除在報名期間推出「報名世壯運，就有機會免抽籤參加萬金石馬拉松賽事」活動，更提出「挑戰世壯運 先跑萬金石」口號；富邦金控延續長期對於體育的支持，也擔任「2025雙北世界壯年運動會」官方贊助夥伴，從萬金石邁向世壯運，富邦金控也邀請大家一起熱情支持，力挺台灣參與國際級的體育盛會。

跑者完賽於富邦金控活力十足的3D完賽拍照牆合影留念。圖／富邦金控提供
跑者完賽於富邦金控活力十足的3D完賽拍照牆合影留念。圖／富邦金控提供
新北市萬金石馬拉松現場，富邦金控亦延續推出備受歡迎的「Run For Green™」主題區，讓跑者於完賽後可在富邦攤位休憩之餘亦收穫滿滿的永續知識與能量。圖／富邦金控提供
新北市萬金石馬拉松現場，富邦金控亦延續推出備受歡迎的「Run For Green™」主題區，讓跑者於完賽後可在富邦攤位休憩之餘亦收穫滿滿的永續知識與能量。圖／富邦金控提供

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