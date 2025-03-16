萬金石馬拉松／為世壯運暖身！最美賽道吸引31國跑者

新北市萬金石馬拉松今天於萬里翡翠灣盛大開跑，吸引來自超過31個國家、超過1.1萬名國內外跑者熱情參與。富邦金控自2020年起贊助新北市萬金石馬拉松，至今已邁入第6年，持續力挺「最美賽道」馬拉松，並共促賽事綠色轉型，同時為5月的「2025雙北世界壯年運動會」暖身。

富邦金控及子公司致力推廣健康運動，長期支持國內體壇發展，年投入逾5億元資金，更是唯一贊助國內新北市萬金石馬拉松、台北馬拉松、台灣米倉田中馬拉松、高雄馬拉松四大馬發松的金融業者。

富邦金控自2021年起率台灣企業之先結合運動與永續，推動「Run For Green™」倡議計畫，結合包含新北市萬金石馬拉松等四大馬拉松，賽程累積達40公里，富邦金控就為跑者種一棵樹，目標於五年內為台灣種下10萬棵樹。2024年富邦更擴大推出「富邦 Run For Green™ 全民線上跑」，讓民眾透過日常跑步也能響應種樹。截至去年底，參與跑者累積超過30萬人次，總計領樹已經超過10萬棵樹，提早達成富邦承諾在五年內為台灣種植10萬棵樹的目標。

萬金石馬拉松也積極邁向綠色賽事，不只是台灣首場世界田徑總會認證金標籤賽事，更獲美國責任運動協會頒發國際責任運動銀標章，同時遵循世界田徑總會期待，由第三方認證單位進行ISO14067碳足跡盤查，目標逐年減碳10%。萬金石馬拉松除已採線上報名、完賽證明電子化，並運用咖啡渣及寶特瓶製作跑衣、回收布料作工作外套，另外賽道計時車及機巡使用電動車、賽後補給使用在地食材、搭建LED拱門取代一次性帆布輸出，獎盃製作也加入回收材料等，攜手所有參賽者推動環境永續。

今天新北市萬金石馬拉松現場，富邦金控亦延續推出備受歡迎的「Run For Green™」主題區，除了提供活力十足的3D完賽拍照牆讓跑者留下精彩合影，也貼心為跑者設立每年大受歡迎的太陽能手機充電座、提供免費充電服務，為跑者補充「能量」同時，也讓民眾認識綠電。