萬金石馬拉松女子組破賽道記錄 衣索比亞選手奪冠
新北市萬金石馬拉松上午在萬里翡翠灣萬人熱血開跑，共計來自31國、1萬1千名選手參賽。第一名由來自衣索比亞MASRESHA BERE BISETEGN以02：13：47秒的成績奪得，而女子組第一名同樣來自衣索比亞的MULU GAO以02：29：14秒的時間拿下，同時也破了2023年的賽道紀錄突破11秒。國內男子組第一名由周庭印以02：26：19秒的成績奪下，國內女子組第一名李佳玫的成績為02：57：03秒。
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