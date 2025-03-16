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高球／LIV高爾夫新加坡站 台灣選手李玠柏鼓勵後輩有毅力

中央社／ 新加坡16日專電
LIV高爾夫新加坡站14日至16日登場，首位取得LIV聯賽完整出賽資格的台灣選手李玠柏參與其中。圖中央社提供
LIV高爾夫新加坡站14日至16日登場，首位取得LIV聯賽完整出賽資格的台灣選手李玠柏參與其中。圖中央社提供

LIV高爾夫新加坡站登場，首位取得LIV聯賽完整出賽資格的台灣選手李玠柏參與其中。他向中央社分享，運動員的表現一定有起伏，仍要堅持走對的路，讓自己看到成長，鼓勵後輩有毅力和耐心，「好的果實」就會到來。

LIV高爾夫新加坡站（LIV Golf Singapore 2025）本週在新加坡聖淘沙高爾夫球場（Sentosa Golf Club）舉辦，高球選手與眾多粉絲共襄盛舉。

台灣選手李玠柏也在其中。他去年在LIV資格賽（LIV Golf Promotions）勝出取得聯賽資格，成為第一位取得LIV聯賽完整出賽資格的台灣選手。

李玠柏先前主要是參與亞洲巡迴賽（Asian Tour）和其他巡迴賽，去年在亞洲巡迴賽泰國國際系列賽（International Series Thailand）奪冠。

LIV高爾夫新加坡站14日至16日登場，首位取得LIV聯賽完整出賽資格的台灣選手李玠柏接受中央社訪問，鼓勵更多台灣選手及後輩保持毅力。圖中央社提供
LIV高爾夫新加坡站14日至16日登場，首位取得LIV聯賽完整出賽資格的台灣選手李玠柏接受中央社訪問，鼓勵更多台灣選手及後輩保持毅力。圖中央社提供

李玠柏在聖淘沙接受中央社訪問表示，這幾年經常在東南亞比賽，雖然新加坡天氣炎熱，但可以適應，期待未來賽事能發揮更多策略、有好表現。

談及參與國際賽的心情，李玠柏分享，運動員的表現一定會有起伏，但還是要堅持自己走對的路，讓自己看到每年都在成長與進步，只要有毅力和耐心，相信「好的果實」就會到來。

李玠柏日前在臉書發文表示，新加坡這座球場在這幾年做了些改變，保持原有速度加上果嶺起伏較大，增加一些挑戰性，因此在上果嶺的策略上要多做準備，期待能有更好發揮。

LIV聯賽是由沙烏地阿拉伯公共投資基金在2021年所創立的職業高爾夫巡迴賽，LIV指羅馬數字的「54」，也就是在標準72桿的高爾夫球場上，每一洞都抓博蒂的意思。

除了獎金以外，LIV聯賽與目前世界各大巡迴賽有著很不同的氛圍，不但比賽過程會放音樂，球迷可以隨時喧嘩加油，當隊友有好表現時，球員還會在場上跳舞、歡呼。

高爾夫

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