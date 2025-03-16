萬金石馬拉松開跑 侯友宜：又濕又冷 近20年最辛苦賽事

2025新北市萬金石馬拉松今晨6時30分鳴笛開跑，新北市長侯友宜說，參加萬金石近20年，今年風、雨、冷的挑戰，是最辛苦的一次。進場時看到跑者熱身，大家對萬金石的熱情，讓他內心滿滿的感動。

新北市體育局表示，今年邀請來自厄利垂亞、衣索比亞、肯亞等國13名國際菁英好手來台，共計31國、374名外箱選手，共超過1萬1000名選手參加。不少跑者先跑台灣首場金標萬金石，再跑亞洲首場世壯運。

萬金石分成42.195公里全馬和10公里為10公里挑戰馬，上屆萬金石國內全馬男子組冠軍「印帝」周庭印，今年爭取連霸。來自肯亞的好手Kenneth KIPKEMOI最佳成績2小時4分52秒，各方關注能否刷新2小時9分31秒的萬金石大會紀錄。

新北市長侯友宜、中華民國田徑協會理事長葉政彥等人，今晨6時左右抵達翡翠灣萬金石馬拉松舞台，預祝每名選手都能跑出自己滿意的好成績，並在6時30分主持全馬選手鳴笛儀式，6時50分再鳴笛讓挑戰馬選手從起點出發。

萬金石馬拉松2015年起連續3年獲得世界田徑總會（World Athletics，簡稱WA）「銅標籤（BRONZE）」認證，2018年至2020年連續獲得「銀標籤（SILVER）」認證，2021、2022年獲得「菁英標籤（ELITE LABEL）」認證。

萬金石馬拉松從2023年起逐年減碳10%，今年的參賽毛巾製程減少用水、完賽物資袋及工作外套，來自回收塑膠粒。萬金石馬拉松2023起至今年，已連續3年取得「金標籤（GOLD）」認證，成為台灣目前最高等級國際認證馬拉松賽事。