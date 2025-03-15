全英羽賽／李佳豪逆轉晉男單決賽 平我國男單最佳成績

總獎金145萬美元的全英公開賽今天進行到4強賽程，我國男單好手李佳豪在遭遇世界排名第10名的法國年輕好手拉尼耶（Alex Lanier），最終以19：21、21：14、21：17逆轉勝出，成為繼2020年周天成後，史上第二位闖進到全英公開賽男單決賽的我國選手。

世界排名第22名的李佳豪，生涯第二度挑戰全英公開賽就上演驚奇之旅，在今天凌晨擊敗日本名將西本拳太後挺進到4強賽，不僅是他生涯首度闖進到BWF超級1000賽事的準決賽，也是我國繼周天成後史上第二位打進到全英公開賽4強的男單好手。

今天4強賽李佳豪對上日前才在奧爾良名人賽拿下冠軍的20歲法國好手拉尼耶，也是雙方生涯的首度交手，首局賽事李佳豪開賽後一度連得4分，不過在首局李佳豪的節奏還是稍嫌急躁，導致失誤偏多，讓拉尼耶一度連得7分，並以11：7領先進入技術暫停。

下半局李佳豪雖然一度以10：18落後，不過他也重新調整步調連得4分，並且在拉尼耶取得5個局點時，連續攻擊拉尼耶右後角位置，成功化解4個局點，只可惜在一次精彩的多拍來回後，出現回擊掛網的情況，以19：21先丟一局。

第二局前段雙方互有領先，不過在10：10後李佳豪一口氣連得9分拉開差距，並且以21：14扳平戰局；決勝局李佳豪乘勝追擊，並且在局中就掌控場上節奏，讓一路落後的拉尼耶愈打愈急，將領先優勢一口氣擴大到8分，最終也以21：17勝出。

李佳豪在闖進決賽後，也確定至少追平周天成在2020年全英公開賽拿下亞軍的我國男單最佳成績，他的決賽對手將是世界球王、中國大陸石宇奇。