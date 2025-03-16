電競／FST國際賽 中信飛牡蠣展現台灣電競實力

英雄聯盟First Stand Tournament四強賽昨天在南韓首爾登場，在小組賽階段以第2名晉級的中信飛牡蠣（CFO），在五把大戰後以2：3飲恨，雖然結束首屆FST國際賽，但團隊合作的默契與拚戰精神已增加許多國際粉絲關注。

儘管這次賽事在首爾舉行，但仍有不少CFO的各國粉絲高舉手繪的加油版大聲吶喊，讓選手們感受如家人般的溫暖，正與中國信託的企業理念We are family契合。而中國信託銀行長期支持政府推廣電競運動政策，以企業力量培育新生代電競人才，除了贊助「中信飛牡蠣電競戰隊」參與職業賽事，也多次力挺「亞洲電子競技公開賽」，為年輕選手打造表現的舞臺，爭取年輕族群認同，更期待透過電競運動讓世界看見台灣。

CFO從太平洋職業聯賽脫穎而出，在不被看好的情況下，選手與教練團扛住壓力，在小組賽階段先後擊退歐洲、美洲及中國大陸三大賽區的代表隊，以3勝1負晉級四強淘汰賽。

昨天四強賽與歐洲賽區代表隊Karmine Corp（KC）碰頭，KC一開賽就展現強烈企圖心，在5搶3的賽制中迅速取下兩把領先，沒有退路的CFO立刻展現強大韌性，連續搶下兩把比賽，把賽況推到2：2。

最後一把關鍵戰，雙方打得非常激烈、有來有往，最後CFO未能延續氣勢贏下最終勝利，無緣晉級冠軍戰，但選手們展現出來的團隊精神已經證明LCP賽區雖然是新賽區，但實力不可小覷，也讓全世界的觀眾看見來自台灣的CFO。

賽後總教練黃心磊表示，雖然隊伍最終無緣前進冠軍賽，為隊伍及賽區取得最高榮耀，但這次的成績已經相當值得賽區的粉絲驕傲，「這次選手的表現都很亮眼，接下來我們會越來越好。」