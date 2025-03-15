電競／FST四強中信飛牡蠣惜敗歐洲強敵 拚戰精神超圈粉

英雄聯盟First Stand Tournament四強賽今天登場，在小組賽階段接連擊退美洲、歐洲及中國大陸賽區隊伍，以第2名晉級的中信飛牡蠣（CTBC Flying Oyster，簡稱CFO）在五把大戰後2：3飲恨，雖然結束首屆FST國際賽，但團隊合作的默契與拚戰精神已經圈粉無數，增加許多國際粉絲關注。

CFO從太平洋職業聯賽（LCP）脫穎而出，前往南韓首爾參加今年首次舉辦的First Stand Tournament，在不被看好的情況下，選手與教練團扛住壓力，在小組賽階段以精闢的策略與選手協同合作，先後擊退歐洲（LEC）、美洲（LTA）及中國大陸（LPL）三大賽區的代表隊，以3勝1負晉級四強淘汰賽。

今天四強賽CFO再度與歐洲賽區代表隊Karmine Corp（KC）碰頭，休整一天的KC一開賽就展現強烈企圖心，在5搶3的賽制中迅速取下兩把領先、率先聽牌，沒有退路的CFO立刻展現強大韌性，連續搶下兩把比賽，把賽況推到2：2平局，全場氣氛瞬間被推升到最高潮。

最後一把關鍵戰，雙方打得非常激烈、有來有往，最後CFO未能延續氣勢贏下最終勝利，無緣晉級冠軍戰，但選手們展現出來的團隊精神已經證明LCP 賽區雖然是新賽區，但實力不可小覷，也讓全世界的觀眾看見來自台灣的CFO。

賽後，CFO總教練Chawy黃心磊表示，雖然隊伍最終無緣前進冠軍賽，為隊伍及賽區取得最高榮耀，但這次的成績已經相當值得賽區的粉絲驕傲，「這次選手的表現都很亮眼，接下來我們會越來越好。」

上路選手Driver也提到，國際賽的感受相當不一樣，可以跟世界上最強的選手對決，還可以跟現場的觀眾互動，希望自己能將這段經驗化作未來成長的養分。本屆賽事表現突出的小將HongQ也對隊伍感到驕傲，他談到即便最後主堡爆炸確定落敗後，隊友也都保持良好的心態，「大家都在跟彼此說我們是棒的。」

今年英雄聯盟職業賽事有三大賽季，現在僅僅過了三分之一，FST對選手是一場經驗的洗禮，從賽前不被看好，到讓世界看見台灣電競戰隊與選手的能力與表現，就是最可貴的過程，接下來選手們將消化吸收國際賽場上學習到的經驗，向下個賽季和國際賽發起挑戰。