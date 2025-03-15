足球／青年聯賽女子組淡水開戰 真理大學學生全力支援

台灣青年足球聯賽女子組於今天在新北市淡水區的真理大學操場熱血開戰，儘管上午淡水春雷陣陣，偶有大雨攪局，幸運的是天候稍作停歇，讓開幕戰得以順利進行，本屆賽事自1月18日展開，將持續至5月10日，並於宜蘭、台中、新北等地輪番上陣。

此次比賽由中華民國足球協會主辦，新北市淡水足球協會協辦，並由真理大學提供場地協助，展現產學合作精神，真理大學運動管理學系、財務金融學系與人文與資訊學系的學生熱情投入賽事，擔任志工與防護人員，全力支援比賽安全與活動順利推進。休閒與運動管理學院院長陳志成更親自帶領志工同學，現場指導賽事運作與場地維護，讓學生能夠將理論應用於實務。

本屆女子組青年足球聯賽採8人制進行，每場比賽時間為50分鐘（上下半場各25分鐘），並以積分制決定優勝隊伍。本場賽事，新北航源隊由自強國中女足與淡江中學女足組成，吸引許多在地家長與球迷到場為選手加油，場邊助威聲此起彼落，讓周末陰涼的淡水增添一股熱血暖流。

下一場比賽將於台中太原足球場舉行，歡迎熱愛足球的球迷前往觀賽，為年輕選手們加油打氣，見證台灣女子足球的精采表現。