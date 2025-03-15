斯巴達障礙跑高雄站登場 前女排球員奪女子組總排一

今年首場斯巴達障礙跑Spartan Race「高雄站」，今天首度於國立高雄師範大學燕巢校區熱鬧登場，在競爭最激烈的21KBeast野獸賽中，來台參賽的外籍兵團男子組大獲全勝，台灣最佳是有「耶穌」封號的蔡榮峻以2小時20分25秒總排名第6，女子組部分台南素人選手王南評繼去年新北市站後第二度在野獸賽總排封后。

今年高雄斯巴達障礙賽首度來到燕巢舉辦，高雄市觀光局局長高閔琳表示，這次斯巴達高雄站賽事，吸引海內外超過6000名運動愛好者報名挑戰，更首次增加「Ultra超獸賽」，讓高雄成為國際運動界矚目焦點，更能作為「2028洛杉磯奧運」障礙賽項目的培訓賽。

今年首場斯巴達賽暌違6年再把三色周末帶來高雄，Ultra 50公里賽制也首度降臨高雄，同時，障礙關卡運動（OCR）今年也已確定正式列進現代五項之一，更將在2028年踏入奧運殿堂，賽事總經理陳功儒說：「雖然體育署已經在高雄設立了OCR訓練站，但其實菲律賓都已經設站兩年了，我們希望藉由這個比賽，可以幫助到台灣選手，為未來2028年奧運做準備。」

今天高雄氣候怡人，在接近中午前開始溫度直線飆高，讓在競爭最激烈的21KBeast野獸賽中讓參賽的選手頻頻喊苦，最終男子組總排前五都被外籍兵團囊括。

男子組台將最佳是總排第6素有「耶穌」封號的蔡榮峻，但他對比賽成績很不滿意，他說：「因為剛有了一個10個月大的女兒，平常還要負責顧小孩，最近一個多月幾乎沒有完整的訓練，而且賽前支氣管又出問題，比到一半甚至還有棄賽的念頭，幸好最後還是有堅持下來。」

小勇士的競賽組競爭特別激烈。圖／大會提供

最意外驚喜是在女子組部份，台南素人選手王南評重現去年新北市站奪冠的突出表現，今在一開賽6、7公里處的越野跑時就開始獨跑，最終以2小時42分04秒生涯第二度拿下野獸賽女子組總排第一。

王南評過去曾經是大學乙級的女排球員，但在2016年赴日本神戶大學求學，在日本畢業後竟迷上斯巴達，2023年中返台目前擔任口譯的自由接案工作，由於工作和運動都相當喜歡下，王南評笑說自己平常是佛系訓練，她說：「因為目前工作也是滿檔，平時訓練都要看工作間隙去安排，有時是一天練兩次，有時是一周才練1次，真的很佛系啦。」