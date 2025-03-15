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印地安泉網賽／莎芭蓮卡擊敗凱斯雪恥 將與天才少女爭冠

中央社／ 印地安泉14日綜合外電報導
白俄羅斯女子網球好手莎芭蓮卡今天以6比0、6比1直落二勝出，挺進印地安泉網賽決賽。 路透
白俄羅斯女子網球好手莎芭蓮卡今天以6比0、6比1直落二勝出，挺進印地安泉網賽決賽。 路透

白俄羅斯女子網球好手莎芭蓮卡今天以6比0、6比1直落二勝出，為她在澳網敗給美國選手基斯報了一箭之仇，並搶下印地安泉網賽決賽門票，將與俄羅斯天才少女安德瑞娃爭冠。

法新社報導，莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）今年1月在澳洲網球公開賽（Australian Open）敗給凱斯（Madison Keys），無緣奪下連續第3座冠軍，她今天在印地安泉（Indian Wells）網賽毫不客氣地說：「我渴望（贏球）。」

「那場澳網比賽真的讓我心碎，我真的需要一些時間才能平復。」

「如果我今天又輸了，我將無法釋懷，我不希望這種事發生。我真的很專注，我這次真的很想打贏麥迪遜（凱斯名）。」

連贏16場比賽的凱斯今天對上莎芭蓮卡時熄火，突破不了對手防線。莎芭蓮卡在體育館球場迎戰時，沒有受到寒冷且刮風的天氣影響，連續拿下11局。

莎芭蓮卡擊敗凱斯(左)，報了澳網失利的一箭之仇。 路透
莎芭蓮卡擊敗凱斯(左)，報了澳網失利的一箭之仇。 路透

莎芭蓮卡說：「我覺得在戰術上，我真的拿出高超的球技。」她又說，她的策略「就是讓她跟不上節奏」。

莎芭蓮卡拿下此役勝利，接下來將與國際女子網球協會（WTA）巡迴賽17歲新星安德瑞娃（MirraAndreeva）一較高下。26歲的莎芭蓮卡開玩笑說，「這有點像是老媽媽對上小孩的比賽」。

安德瑞娃稍早沉著應戰，以7比6（7/1）、1比6、6比3拍落上屆冠軍、世界排名第2的波蘭好手斯威雅蒂（Iga Swiatek），粉碎斯威雅蒂成為首位在印地安泉3度封后的女網選手的希望。

澳網 羅斯 莎芭蓮卡

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