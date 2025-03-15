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桌球／率先聽牌遭球王逆轉 林昀儒WTT重慶站無緣4強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林昀儒八強止步。 新華社
林昀儒八強止步。 新華社

我國桌球一哥林昀儒今天在WTT冠軍賽重慶站賽事，遭遇世界球王、中國大陸林詩棟，儘管生涯前7度交手還不曾有過贏球紀錄，但林昀儒今天在前3局打完率先聽牌，不過最終仍是以11：6、3：11、11：7、3：11、7：11遭逆轉敗下陣來，無緣4強。

男單世界排名第13名的林昀儒，這次重慶站賽事在16強賽直落三擊敗世界排名第8名的德國法蘭西斯卡（Patrick Franziska），並在今天碰上世界球王林詩棟，雙方生涯過去7度對戰都由林詩棟取勝，包括日前亞洲盃林詩棟以直落四勝出。

今天再度碰頭，兩人在首局前段雙方雖然一度拉鋸，但林昀儒在局中後擴大領先差距，並以10：6率先取得局點，並迫使林詩棟回擊出界，以11：6先下一城。

二局林詩棟也展開反撲，開局後就拉開領先差距，並以11：3扳平戰局，第三局林昀儒重新調整後再度取得領先，還在局末與林詩棟上演一次精彩的攻防大戰，引發全場觀眾驚呼，第三局林昀儒也以11：7再下一城，率先聽牌。

第四局林詩棟以11：3扳平戰局，將比賽帶入決勝局，第5局林詩棟開局就取得領先，但林昀儒隨後追到4：4平手，雙方也回到拉鋸階段，林詩棟在8：7領先時，再也打出一波3：0攻勢成功關門．不僅搶下4強門票，也拿下對戰林昀儒的8連勝。

林昀儒

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