快訊

28歲年輕警猝逝！中午才和同事去跑步 女友晚間驚見倒地亡

完成階段性任務！台鐵首任董事長杜微傳請辭 交通部說話了

傳川普再擴大旅遊禁令！43國上榜「伊朗、北韓公民恐不得入境」

聽新聞
0:00 / 0:00

成績可採計參加亞洲賽 台南全國鐵人3項1100人爭逐佳績

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
全國鐵人三項錦標賽今天在台南安平區觀夕平台登場，1100名來自全國各地的鐵人好手參與競賽。圖／台南市政府提供
全國鐵人三項錦標賽今天在台南安平區觀夕平台登場，1100名來自全國各地的鐵人好手參與競賽。圖／台南市政府提供

台南全國鐵人三項錦標賽今天清晨5點多在台南安平區觀夕平台登場，1100名來自全國各地的鐵人好手參與競賽，南市府表示，這場賽事是南台灣唯一的正式鐵人三項比賽，也獲教育部體育署核可，成績可採計參加亞洲賽。

台南全國鐵人三項錦標賽由南市府與中華民國鐵人三項運動協會共同主辦，市長黃偉哲與體育局長陳良乾為賽事鳴槍、立委陳亭妃也到場為選手加油鼓勵。

黃偉哲表示，台南全國鐵人三項錦標賽已獲得教育部體育署核可，比賽成績可採計參加2025香港亞洲錦標賽、成都世界盃等亞洲盃賽事，歡迎眾多鐵人選手參與這場盛事全力競逐獎牌，挑戰自我體能巔峰。

南市體育局說，台南全國錦標賽不僅是鐵人三項界的年度盛事，更是南台灣唯一的正式鐵人三項比賽，同時增強了城市的運動氛圍，也促進了當地經濟發展，吸引了大量的觀光與運動愛好者，對於推展南部鐵人運動具有指標性意義。

本屆賽事共分為標準賽(游泳1.5公里、自由車40.4公里、路跑10公里)、半程賽(游泳0.75公里、自由車20.4公里、路跑5公里)、騎跑二項賽（路跑5公里、自由車20.4公里、路跑5公里）、衝刺賽（游泳250公尺、自由車5.75公里、路跑1.5公里）及小鐵人賽國中組（游泳250公尺、自由車5.75公里、路跑1.5公里）及國小組（游泳200公尺、自由車4.1公里、路跑1.5公里）。賽事規畫採用晶片計時系統，確保選手們可以在公平客觀的計時條件下，締造個人最佳成績。

今日比賽競爭激烈，選手們須在游泳、單車、及馬拉松三個項目中一展身手，考驗耐力和技巧。黃偉哲邀請選手們在享受運動之餘，也歡迎盡情體驗台南之美，品嘗台南美食與參觀古蹟文化景點。

全國鐵人三項錦標賽今天在台南安平區觀夕平台登場，1100名來自全國各地的鐵人好手參與競賽。圖／台南市政府提供
全國鐵人三項錦標賽今天在台南安平區觀夕平台登場，1100名來自全國各地的鐵人好手參與競賽。圖／台南市政府提供
全國鐵人三項錦標賽今天在台南安平區觀夕平台登場，1100名來自全國各地的鐵人好手參與競賽。圖／台南市政府提供
全國鐵人三項錦標賽今天在台南安平區觀夕平台登場，1100名來自全國各地的鐵人好手參與競賽。圖／台南市政府提供
全國鐵人三項錦標賽今天在台南安平區觀夕平台登場，1100名來自全國各地的鐵人好手參與競賽。圖／台南市政府提供
全國鐵人三項錦標賽今天在台南安平區觀夕平台登場，1100名來自全國各地的鐵人好手參與競賽。圖／台南市政府提供
全國鐵人三項錦標賽今天在台南安平區觀夕平台登場，市長黃偉哲（前排中）與體育局長陳良乾（前排右五）、立委陳亭妃（前排左五）到場為選手加油鼓勵，共有1100名來自全國各地的鐵人好手參與競賽。圖／台南市政府提供
全國鐵人三項錦標賽今天在台南安平區觀夕平台登場，市長黃偉哲（前排中）與體育局長陳良乾（前排右五）、立委陳亭妃（前排左五）到場為選手加油鼓勵，共有1100名來自全國各地的鐵人好手參與競賽。圖／台南市政府提供

自由車 鐵人三項 體育署

延伸閱讀

台南終於有首批社宅了！位在蛋黃區1戶型租金最低不用4千元

東京國際食品展傳捷報！台南市長帶隊訂單已3億…芒果預訂超搶手

出席湯德章追思會 黃偉哲：歷史可以過去但不能被忘記

傅崑萁問「當阿嬤嗎」掀熱議 主計長陳淑姿來頭不簡單

相關新聞

全英羽賽／李佳豪挺進男單4強 繼周天成後史上第2人

男單世界排名第22名的我國好手李佳豪，生涯第二度站上全英公開賽舞台就創下佳績，今天凌晨在男單8強賽遭遇世界排名第16名的...

全英羽賽／楊博涵、劉廣珩8強止步有收穫 感謝自家人

「涵劉組合」楊博涵與劉廣珩今天在全英羽球公開賽男雙8強以0比2不敵印尼組合古塔馬與伊斯法哈尼，但仍創本季最佳。劉廣珩表示...

成績可採計參加亞洲賽 台南全國鐵人3項1100人爭逐佳績

台南全國鐵人三項錦標賽今天清晨5點多在台南安平區觀夕平台登場，1100名來自全國各地的鐵人好手參與競賽，南市府表示，這場...

田徑／暌違近2年再跑進60秒內 女子400公尺跨欄羅佩琳青年盃破紀錄摘金

女子400公尺跨欄女神羅佩琳今天在新北市青年盃全國田徑公開賽，於女子400公尺跨欄決賽跑出59秒13的佳績，不僅改寫自己...

田徑／陳建榮青年盃400公尺跨欄摘金 目標拚亞錦賽達標

台灣跨欄新星陳建榮今天在青年盃田徑賽的男子400公尺跨欄決賽，以50秒98摘下金牌，他直言對成績沒有很滿意，接下來將全力...

「2025 Tour de Taiwan國際自由車環台公路大賽」臺北市站 3／16登場

「2025國際自由車環台公路大賽」將於3月16至20日登場，來自40國共23支隊伍、197名菁英選手，其中更多達6支二級職業車隊，將齊聚臺灣、馳騁寶島；首站「臺北站」將於16日從臺北市政府前出發，中華

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。