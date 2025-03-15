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成績可採計參加亞洲賽 台南全國鐵人3項1100人爭逐佳績
台南全國鐵人三項錦標賽今天清晨5點多在台南安平區觀夕平台登場，1100名來自全國各地的鐵人好手參與競賽，南市府表示，這場賽事是南台灣唯一的正式鐵人三項比賽，也獲教育部體育署核可，成績可採計參加亞洲賽。
台南全國鐵人三項錦標賽由南市府與中華民國鐵人三項運動協會共同主辦，市長黃偉哲與體育局長陳良乾為賽事鳴槍、立委陳亭妃也到場為選手加油鼓勵。
黃偉哲表示，台南全國鐵人三項錦標賽已獲得教育部體育署核可，比賽成績可採計參加2025香港亞洲錦標賽、成都世界盃等亞洲盃賽事，歡迎眾多鐵人選手參與這場盛事全力競逐獎牌，挑戰自我體能巔峰。
南市體育局說，台南全國錦標賽不僅是鐵人三項界的年度盛事，更是南台灣唯一的正式鐵人三項比賽，同時增強了城市的運動氛圍，也促進了當地經濟發展，吸引了大量的觀光與運動愛好者，對於推展南部鐵人運動具有指標性意義。
本屆賽事共分為標準賽(游泳1.5公里、自由車40.4公里、路跑10公里)、半程賽(游泳0.75公里、自由車20.4公里、路跑5公里)、騎跑二項賽（路跑5公里、自由車20.4公里、路跑5公里）、衝刺賽（游泳250公尺、自由車5.75公里、路跑1.5公里）及小鐵人賽國中組（游泳250公尺、自由車5.75公里、路跑1.5公里）及國小組（游泳200公尺、自由車4.1公里、路跑1.5公里）。賽事規畫採用晶片計時系統，確保選手們可以在公平客觀的計時條件下，締造個人最佳成績。
今日比賽競爭激烈，選手們須在游泳、單車、及馬拉松三個項目中一展身手，考驗耐力和技巧。黃偉哲邀請選手們在享受運動之餘，也歡迎盡情體驗台南之美，品嘗台南美食與參觀古蹟文化景點。
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