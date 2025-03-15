全英羽賽／李佳豪挺進男單4強 繼周天成後史上第2人

男單世界排名第22名的我國好手李佳豪，生涯第二度站上全英公開賽舞台就創下佳績，今天凌晨在男單8強賽遭遇世界排名第16名的日本好手西本拳太，最終以21：9、21：18勝出，成為我國繼周天成後，史上第二位闖進到全英公開賽男單4強賽的選手。

25歲的李佳豪去年生涯首度挑戰全英公開賽舞台，在首輪就不敵印尼名將金廷，今年他捲土重來在前兩輪分別擊敗香港選手李卓耀、日本選手田中湧士後，已經改寫生涯最佳成績。

而今天凌晨的8強賽，李佳豪則是面對前一天才擊敗我國另外一名好手林俊易的雅加達亞運銅牌好手西本拳太，雙方過去曾3度交手，由西本拳太取得2勝1敗對戰優勢，不過最近一次交手為前年新加坡公開賽，李佳豪則以直落二勝出。

今天雙方再度碰頭李佳豪再度打出精彩一戰，在首局前段就靠著一波5：0攻勢拉開領先差距，並以21：9先下一城，第二局儘管一度以3：8落後，不過局中他打出一波8：1逆轉戰局，並且未曾再落後，最終以21：18勝出，挺進到男單4強賽，不僅寫下生涯在BWF超級1000賽事的最佳成績，也是繼周天成後，我國第二位闖進到全英公開賽男單4強賽的選手。

至於「羽球王子」王子維今天凌晨8強賽則是遭遇年僅20歲的法國選手拉尼耶（Alex Lanier），最終以19：21、 13：21敗下陣來，但挺進到8強也追平他生涯最佳成績，拉尼耶也將成為李佳豪4強賽對手。