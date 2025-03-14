全英羽賽／楊博涵、劉廣珩8強止步有收穫 感謝自家人

中央社／ 台北14日電
楊博涵（前）和搭檔劉廣珩。圖／聯合報系資料照片
楊博涵（前）和搭檔劉廣珩。圖／聯合報系資料照片

「涵劉組合」楊博涵與劉廣珩今天在全英羽球公開賽男雙8強以0比2不敵印尼組合古塔馬與伊斯法哈尼，但仍創本季最佳。劉廣珩表示，感謝李哲輝與楊博軒上一站賽後點出缺點。

昨天剛過31歲生日的楊博涵與劉廣珩去年6月美國公開賽開始搭檔，首度合作就拿下亞軍，今年開季前4站表現差強人意，除了印度公開賽闖進16強外，其他3站都是在首輪出局。

世界排名第25的「涵劉組合」首度參加在英國伯明罕（Birmingham）舉辦的超級1000系列全英公開賽，前2輪面對法國、丹麥組合都以直落2過關，8強碰上世界第8的印尼組合古塔馬（Sabar Karyaman Gutama）與伊斯法哈尼（Moh Reza Pahlevi Isfahani） ，對手光是在去年就5度躋身世界巡迴賽決賽，並在西班牙馬德里羽球大師賽奪冠。

「涵劉組合」首局在4比4平手時連續失分，好不容易追成6比9後又陷入亂流，末段更是連丟6分，以11比21將首局拱手讓出。

次局前段打得膠著，兩組人馬互有領先，「涵劉組合」後半段失誤過多因此落居下風，雖試圖追分，最終仍以17比21敗下陣來。

儘管「涵劉組合」止步8強，但仍締造本季合拍最佳成績，劉廣珩接受中央社訪問時表示，上一站法國奧爾良大師賽首輪輸給自家人李哲輝與楊博軒後，彼此有討論戰術，並感謝對方點出缺點，「我們吸收後，又在球場討論一個小時，跟平常賽後檢討比起來，講了非常多，從上一站後更了解彼此想法，這一站打得相對有心得」。

其他台將部分，王子維、李佳豪將在男單8強各自奮戰，而連續2年闖進8強的男雙組合李哲輝與楊博軒，將對決印尼組合毛蘭納（Bagas Maulana）與卡爾南多（Leo Rolly Carnando）。

劉廣珩 李哲輝 羽球

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