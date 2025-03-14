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田徑／暌違近2年再跑進60秒內 女子400公尺跨欄羅佩琳青年盃破紀錄摘金

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
跨欄女神羅佩琳在青年盃跑出生涯第4佳的59秒13佳績，破大會紀錄摘金。圖／查爾斯運動行銷提供
跨欄女神羅佩琳在青年盃跑出生涯第4佳的59秒13佳績，破大會紀錄摘金。圖／查爾斯運動行銷提供

女子400公尺跨欄女神羅佩琳今天在新北市青年盃全國田徑公開賽，於女子400公尺跨欄決賽跑出59秒13的佳績，不僅改寫自己已保持2年的大會紀錄，也是她繼2023年5月後再度跑出60秒內的成績。

過去曾兩度跑出我國歷年第二傑58秒15佳績的羅佩琳，近來以名古屋亞運為目標進行備戰，儘管必須在工作與訓練間達到兼顧，但羅佩琳仍是努力調整出最佳狀態，繼日前春季盃跑出1分00秒82刷新大會紀錄的成績後，今天青年盃決賽更提速到59秒13，改寫自己兩年前所創下的大會紀錄，此成績也足以排上她生涯第4佳。

對於在開季前兩場賽事都繳出佳績摘金，代表濰視眼科出賽的羅佩琳表示，「這一場的成績比預期的還要好，通過終點時看到59很開心，再看到跑進59秒50內有點嚇到，原以為會在60秒左右或是59尾，沒想到可以比上一場進步那麼多，希望可以繼續保持下去。」

羅佩琳也直言，除了訓練上的進步之外，心態上也有很大的調整，現在可以更穩定地面對訓練及賽事，「現在在比賽中會設定好策略，在場上就會更專注在自己執行的狀況，不會容易受到其他選手的影響。在平時訓練的時候，也因為有目標設定的關係，知道自己在練些什麼、不足的地方在哪裡，這會讓我感到越來越安心，雖然賽前還是會有點緊張感，但相較於之前容易慌掉，現在在場上更加穩定了。我覺得這場在心態上的表現給自己很高的分數，希望接下來能越來越好。」

根據中華民國田徑協會所公布的亞運參賽標準，女子400公尺跨欄的參賽成績為58秒整，羅佩琳需要突破個人最佳成績58秒15才有機會達標，而距離亞運第一階段培訓標準59秒整相當接近，她對目前自己的狀態也很有信心，上半年她將陸續參加原住民族運動會、木南道孝紀念賽以及台灣國際田徑公開賽等賽事。

談到以名古屋亞運為目標，羅佩琳說：「我希望可以繼續進步把現在的狀態持續提升，有很多的贊助商夥伴、親朋好友、教練及學弟妹們的支持，這也讓我覺得很有力量，不是只有我一個人在努力而已，像是跟大家一起在拚亞運的感覺，期許自己能順利達標。」

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