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奧運輪椅舞蹈國家隊選拔賽 16日在雲林北港體育館登場

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
全國「會長盃」輪椅舞蹈國手選拔大賽，本周日在雲林縣北港體育館盛大登場，雲林縣府歡選各界前往賞舞。記者蔡維斌／攝影
全國「會長盃」輪椅舞蹈國手選拔大賽，本周日在雲林縣北港體育館盛大登場，雲林縣府歡選各界前往賞舞。記者蔡維斌／攝影

由體育署、中華民國輪椅體育運動舞蹈協會與中華帕拉林匹克協會、雲林縣政府等單位主辦的全國「會長盃」輪椅舞蹈大賽，本月16日在北港體育館登場，這也是國際殘奧國家代表隊選拔賽，預計將有全國130多名輪椅舞蹈高手齊聚競舞，歡迎各界踴躍到觀賽。

中華民國輪椅體育運動舞蹈協會長黃美蘭指出，這場賽事感謝北港朝天宮、北港武德宮、朴子配天宮，中華陽光推展關懷協會及民間企業贊助，這場已被視為奧運選拔賽的賽事是國家代表隊選拔賽最重要的一場舞賽，同時這場比賽也於去年與World Abitiysport合併，離取得殘障奧運門票又向前進一步。

今天賽前記者會由多位國手級的舞者為這場全國輪椅舞蹈大賽，表演精彩的綜合組曲舞蹈，也為舞賽拉開序幕。黃美蘭說，雲林輪椅舞蹈從無到有，發展到如今舉辦世界國際大賽，把國家輪椅舞推向高峰，增加國際能見度，提供身障者新的人生舞台，相當難得。

教練蔡秀慧說，即將在後天登場的全國會長盃輪椅舞蹈大賽，今年共有68組約130名選手參賽，今年輪椅舞蹈首次有兩場國家公費補助參加國際賽，除這場會長盃，另還有1場國內積分賽，其中會長盃是選拔賽的重中之重，輪椅舞蹈協會除積極培育選手參與選拔賽的代表權，並將帶隊前往香港，荷蘭，波蘭參加公開賽，增加國際積分排名，以能取得參加9月義大利輪椅舞蹈世界盃及11月斯洛伐克輪椅舞蹈世界錦標賽的代表權，甚至進軍亞帕運及殘障奧運。

黃美蘭說，這場舞賽有機會進軍奧運，舞者無不渾身解數舞出最佳的舞技，所以是一場精彩絕倫的賽事，歡迎大家把握機會到北港鎮體育館為這群勇敢的輪椅戰士加油打氣。

全國「會長盃」輪椅舞蹈國手選拔大賽，本周日在雲林縣北港體育館盛大登場，雲林縣府歡選各界前往賞舞。記者蔡維斌／攝影
全國「會長盃」輪椅舞蹈國手選拔大賽，本周日在雲林縣北港體育館盛大登場，雲林縣府歡選各界前往賞舞。記者蔡維斌／攝影

北港朝天宮 輪椅 體育館

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