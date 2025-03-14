田徑／陳建榮青年盃400公尺跨欄摘金 目標拚亞錦賽達標

台灣跨欄新星陳建榮今天在青年盃田徑賽的男子400公尺跨欄決賽，以50秒98摘下金牌，他直言對成績沒有很滿意，接下來將全力拚達標亞錦賽。

21歲的陳建榮擁有185公分的傲人身材，未來性備受期待，尤其昨天於板橋體育場舉行的新北市青年盃全國田徑公開賽，在男子400公尺跨欄預賽衝出個人最佳成績49秒83、躍升歷年第4傑，原本期待今天的決賽能夠再突破，不過陳建榮未能如願，但最後還是以50秒98摘下金牌。

陳建榮賽後接受媒體聯訪時表示，對成績沒有很滿意，因為其實昨天的預賽前段還有保留一點體力，就是希望決賽能繳出更好的成績，沒想到日前感染A型流感後，身體恢復尚未達到最佳狀態，導致表現不如自己預期。

接下來陳建榮將備戰全國大專校院田徑公開賽，目標在中華民國田徑協會選拔辦法的成績計算前，拚壓線達標5月27日在韓國登場的亞洲田徑錦標賽。而陳建榮距離門檻僅差0.07秒，他笑說：「把能發揮得全部發揮，然後油門踩死。」

教練曾孝生則透露，很意外陳建榮昨天的好表現，甚至跑完有點嚇一跳，並指出愛徒本身是膽試很大的選手，勇於嘗試不一樣的跑法，加上今年初到中國四川移地訓練收到不錯效果，對陳建榮這次青年盃整體表現滿意。

另名拚亞錦賽達標的跳高「美少女」林沛萱，今天則在女子跳高決賽小試身手，以1公尺69輕鬆摘下金牌。教練陳鴻傑指出，林沛萱腳踝有傷勢，加上突如其來的大雨，因此決定青年盃保守出擊，期許下週在高雄登場的原住民運動會再全力一搏。