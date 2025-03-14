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「2025 Tour de Taiwan國際自由車環台公路大賽」臺北市站 3／16登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺北市政府
照片取自臺北市政府

「2025國際自由車環台公路大賽」將於3月16至20日登場，來自40國共23支隊伍、197名菁英選手，其中更多達6支二級職業車隊，將齊聚臺灣、馳騁寶島；首站「臺北站」將於16日從臺北市政府前出發，中華隊由盧紹軒教練率旅外新星何彥誼、李廷威全力衝出佳績，而我國旅外名將馮俊凱也將以宇都宮職業車隊身份參賽；臺北市政府體育局王泓翔局長表示，環臺站從臺北揭開序幕，此站也是唯一城市繞圈賽。

體育局表示，「2025國際自由車環台公路大賽」為亞洲巡迴賽重點賽事，今年更登錄為國際自由車總會（UCI）2.1級頂尖賽事，也是臺灣唯一自由車國際公路賽，本屆賽事決戰臺北市站、桃園市站、浪漫臺三線站、高雄市站、美麗新六堆站等經典五站，其中一大亮點則在於全新設站終點站「美麗新六堆站」，將讓各國選手看見高屏城鄉風光；而臺北市作為起點站，蔣萬安市長將於起點臺北市政府前鳴槍揭開序幕，途經仁愛路，經景福門後折返，飽覽首都林蔭大道及古蹟之美。

本次賽事設置總成績冠軍（黃衫）、衝刺王（綠衫）、登山王（圓點衫）、亞洲總成績冠軍（藍衫）及團體總冠軍等五個冠軍獎項；加盟西班牙Kern Pharma培訓隊的何彥誼、Pogi Team Gusto Ljubljana車隊的李廷威、Bryton Racing Team第5次出賽環台賽的吳之皓、前勁洲際職業隊的張誌盛和積極推廣法國單車訓練營的李冠賢等年輕旅外精英加入中華隊，勢必在地主國人面前展現拚戰精神、力爭最佳成績；而生涯第16次出戰環臺賽的馮俊凱，將代表日本宇都宮車隊並擔綱衝刺主將重任，以經驗與實力在平路速度對決中突破自我。

本次中華隊成員由年輕旅外組隊出賽，旅外新星們在環台賽回歸，將身披中華隊的戰袍力挺台灣，首次擔任中華隊教練的盧紹軒，賽前也特別安排集訓，希望將其多次出賽環台賽的經驗將中華隊拚戰精神傳承下去，爭取最佳的團隊表現，全力為台灣奮戰。而生涯第16次出賽環台賽的馮俊凱，本屆賽事將代表所屬的日本宇都宮車隊參賽，也期待轉換為衝刺主將的他，能在平路的速度對決中突破自我。

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北市 教練 職業

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