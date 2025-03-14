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網球／海外感冒服藥 曹家宜：絕無透過藥物提升表現
我國巴黎奧運網球國手曹家宜，在上月收到國際網球誠信機構（ITIA）通知藥檢樣本被驗出甲基麻黃鹼的禁藥成分，並且在3月1日已自請停賽，今天下午她也發出聲明表示，因為去年底密集的海外行程身體不適，有服用感冒藥的狀況，但絕對無透過藥物提升運動表現，也會以此事件引以為戒，未來更加審慎面對相關事宜。
曹家宜聲明如下：
由於去年底密集的海外行程，導致我身體極度不適的情況，需服用感冒藥進行治療。今年二月二十日，國際網球誠信機構（ITIA）來函通知藥檢數值異常，我隨即於三月一日主動申請停賽，並回覆相關內容及證明，現正全力配合相關調查。
本人在此鄭重聲明，絕無任何意圖透過藥物提升運動表現。在停賽期間，我將持續保持訓練，靜待調查結果，並以此事件引以為戒，未來將更加審慎面對相關事宜。感謝各界的關心與支持。
曹家宜
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