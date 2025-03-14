桌球／簡彤娟對戰王曼昱3連敗 無緣WTT重慶冠軍賽8強

台灣桌球好手簡彤娟今天世界桌球職業大聯盟（WTT）重慶冠軍賽女單16強，迎戰世界第2中國名將王曼昱，在化解3個賽末點後無功而返，最終以0比3吞下對戰3連敗。

世界排名51的簡彤娟這次臨時獲得遞補通知，取得在中國舉辦的世界桌球職業大聯盟（WTT）重慶冠軍賽參賽資格，首輪以3比1逆轉擊敗荷蘭女將埃爾蘭（Britt Eerland）。

簡彤娟16強遭遇到剛在2月亞洲盃封后、世界第2的中國名將王曼昱，過去2度交手，包括去年巴黎奧運團體賽8強以及今年新加坡大滿貫賽，簡彤娟合計僅從對方手中拿下1局。

簡彤娟今天生涯第3度碰上王曼昱，前2局遭到壓制，處於被動狀態，以4比11、3比11連丟2局。

背水一戰的簡彤娟第3局進攻轉趨主動，以2比0開局，而王曼昱隨後鎖定簡彤娟的中路及正手位進行攻擊，以7比6超前，並以10比7逼出賽末點。

簡彤娟雖靠著正手反拉、幸運擦網球連續化解3個賽末點，可惜最終功虧一簣，以10比12落敗。

簡彤娟在止步16強後，台灣一哥林昀儒成為台將最後希望，預計明天將在男單8強登場，將出戰中國球王林詩棟，過去7度交手，林昀儒仍1勝難求，這次將力拚勝場開張。