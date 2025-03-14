全中錦定向越野／金門奪3冠 續拚8月赴日國手資格

金門體育會定向越野委員會總幹事張宏彬今天表示，日前結束的全國中等學校定向越野錦標賽是本屆亞青國手選拔賽之一，這次奪冠的3個金門選手都有望代表台灣赴日參賽。

第17屆全國中等學校定向越野錦標賽上周在台南舉行，金門代表隊在高中女子、男子組、國中男子組奪得第1，且在附屬的12歲組賽事中，男女組前3名均由金門選手拿下，公開男女組也都獲得第2名。

張宏彬今天接受中央社記者採訪表示，今年亞洲青年暨青少年定向越野錦標賽將於8月底在日本舉行，台灣隊的國手選拔將從3場指定賽事中取其中2場較佳成績決定，指定賽事分別是上周末在台南落幕的全中錦，以及15、29日在台北登場的2場選拔賽。

張宏彬說，為備戰這次全中錦，農曆年後的每個周末及228連假都規劃密集培訓，除設計賽場讓選手練習，這次也安排教練替選手授課提升技術知能，讓選手累積經驗，更能磨練定向技術。

張宏彬解釋，定向越野需拿著地圖、指北針不斷確認方位，一路尋找許多檢查點的運動，1名奧地利選手跟他分享有趣的訓練方式，可設計2個選手同時出發輪流帶領另1人到檢查點，但2人地圖上的檢查點次序交錯，「我不知道另1個人的路線規劃要帶我去哪，但我需要跟著邊跑邊跟著圖景對照，否則接下來檢查點換我規劃帶路時，就會失去定位造成迷路。」

張宏彬表示，這次在教育處支持及委員會教練團隊籌畫的密集培訓下，這次全中錦在高女、高男、國男奪冠的洪雅琳、李怡農、卓佳賞，以及赴日參賽缺席全中錦的楊天筆，預料接下來兩場選拔賽也會有好表現，「這4人都很有機會拿到今年的亞青國手資格。」

此外，張宏彬說，這次集訓有許多國小學生積極參與，而他們在這次全中錦12歲組賽事也都拿下前3名，為金門的定向越野運動發展向下扎根；張宏彬並表示，中華民國定向越野協會理事長沈永賢也很肯定「金門幫」在定向越野運動上的努力與成果。