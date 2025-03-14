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網球／經紀公司聲明曹家宜非刻意用藥 已交資料配合調查
國際網球誠信機構（ITIA）在昨天公布，我國巴黎奧運網球國手曹家宜因賽內檢測提供的藥檢樣本被驗出甲基麻黃鹼的禁藥成分，在3月1日已經自請停賽，曹家宜經紀公司也表示，目前已經搜集相關資料繳交給ITIA並全力配合調查，也重申曹家宜絕非故意使用禁藥。
根據國際網球誠信機構聲明，曹家宜今年1月參加紐西蘭奧克蘭WTA ASB經典賽時，她所提供的賽內藥檢樣本，在A、B瓶樣本中，於A瓶被檢測出被列入禁藥的的甲基麻黃鹼成分。
對於曹家宜自請停賽，經紀公司在今天表示，曹家宜絕非刻意使用禁藥，在收到ITIA來函後，她也抱持負責任的態度面對此事，除了將配合調查也於3月1日起自請停賽，目前也已經搜集相關資訊回報給ITIA並靜待判決結果。
據了解，甲基麻黃鹼多使用於市售感冒藥中，有舒解鼻塞和治療流鼻涕等症狀，儘管在反禁藥規定中屬於「特定物質」，並不會導致強制停賽，但曹家宜仍決定自請停賽配合調查，而她原被列入今年金恩盃中華隊參賽陣容，不過在得知此狀況後，也主動回報並退出參賽，如最終仍遭到判決禁賽，也將從3月1日作為禁賽採計起始日。
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