全運會10月雲林登場 官方網站、社群平台上線啟用

兩年一度的全運會今年10月18日至23日將在雲林縣舉行，大會官方網站及所屬社群平台（FB、IG、YT）也於13日正式啟用，雲林縣政府教育處表示，官方社群平台除發布全運會競賽資訊、賽事轉播外，並可查詢雲林在地美食、藝文展演活動、觀光遊程等訊息。民眾在4月底前至各社群平台搜尋「114年全國運動會在雲林」，進入按讚、追蹤、留言並標記好友，即可參加抽獎，有機會獲得「11吋 iPad Air」等大獎。

對於今年全運會將在雲林縣舉行，縣長張麗善表示，這是雲林縣在暌違20年後再度舉辦全國最大型運動賽事。全縣總動員籌辦各項事宜，用最好準備，邀請全國民眾來雲林，觀看集結國內最頂尖運動選手競技，與選手們共同體驗「雲林競豔、精彩無限」。

張麗善指出，雲林是一座傳統文化與現代風格兼具的城市，縣府將整合各項資源全力籌辦，共有35項運動競技項目，選手隊職員有1萬2000多人，各項籌備工作由6部32組分頭來進行，軟硬體設施都按部就班推動，將給大家帶來創新、完美與圓滿的運動賽事。

雲林縣政府教育處指出，全運會官方網站提供許多賽會資訊及服務，也提供相關活動LIVE直播連結，未來透過產官學合作方式，與體育署及全國大專校院運動傳播相關科系，共同攜手辦理賽事直播及典禮活動轉播等服務，期盼吸引多元族群透過網路平台關注這項運動賽事，即時選手加油喝采。

另外，為提升民眾對賽會參與程度，將推出系列粉絲互動活動，透過臉書、IG及YOUTUBE等平台，介紹在地運動選手、提供各類賽事訊息、運動主題影音資訊等服務。

教育處指出，為增加民眾與全運會連結，官網推出創意線上互動抽獎活動贈送小禮給全台民眾，詳細活動辦法均在置頂貼文底下說明。民眾只要在4月底前至各平台搜尋「114年全國運動會在雲林」，動動你的手指按讚、追蹤、留言並標記好友，即有機會獲得頭獎1位「11 吋 iPad Air」、貳獎5位「劍湖山世界住宿4人房+主題樂園門票」及100位限量賽事精美小禮，歡迎全民一起挺選手、挺全運。