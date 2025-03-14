網球／遭驗出禁藥成分 奧運國手曹家宜3月1日自請停賽

國際網球誠信機構（ITIA）在昨天宣布，我國巴黎奧運女子網球國手曹家宜，因藥檢採樣中驗出遭到禁用的甲基麻黃鹼成分，在3月1日已自願暫時停賽。

去年巴黎奧運與謝淑薇攜手征戰女雙賽事的曹家宜，在8月時雙打世界排名一度來到生涯新高的115名，不過在今年1月參加紐西蘭奧克蘭WTA ASB經典賽時，她所提供的賽內藥檢樣本，卻在A、B瓶樣本中，於A瓶被檢測出被列入禁藥的的甲基麻黃鹼成分。

根據ITIA聲明，甲基麻黃鹼屬於一種特定物質，但曹家宜並沒有申請該物質的有效治療用途豁免，即使該成分並沒有列入強制暫停賽事的規範，但曹家宜仍在本月初自動選擇暫時停賽，在這段期間她將被禁止參與ITIA成員，包括WTA、ITF和四大滿貫賽，以及任何由國家協會授權或批准的網球賽事。