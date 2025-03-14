全英羽賽／王子維拍退世界第3安東森 晉級8強平紀錄

BWF超級1000的全英羽球公開賽，我國好手王子維今天凌晨在男單16強賽遭遇世界排名第3名的丹麥好手安東森（Anders Antonsen），最終僅花47分鐘就以21：10、21：13直落二勝出，挺進到男單8強賽，追平生涯最佳紀錄。

世界排名第25名的王子維今年開季狀況不錯，包括在印尼名人賽闖進到4強創下近兩年個人最佳成績，儘管上周在奧爾良名人賽於首輪就止步，但本周來到總獎金145萬美元的全英公開賽後，他先是在首輪拍退中國大陸好手陸光祖，今天面對世界排名第3名的安東森也是一路壓著對手打。

王子維生涯前7度與安東森交手拿下3勝4敗，其中包括近期苦吞3連敗，前一次擊敗安東森已經是2020年年終賽，不過雙方今天凌晨再度碰頭，王子維在兩局賽事中完全沒有落後過，包括在第二局雖然出現手指流血的狀況，也未讓安東森有機會逆轉戰局，最終以直落二搶下8強門票，追平個人在全英公開賽的最佳紀錄。

至於我國另外一名好手「左手重砲」林俊易，今天則是遭遇日本選手西本拳太，最終以10：21、18：21敗下陣來，西本拳太將在8強賽遭遇另一名我國好手李佳豪，至於王子維則將對上法國選手拉尼耶（Alex Lanier）；而我國闖進到8強的還包括兩組男雙組合楊博軒／李哲輝與楊博涵／劉廣珩。