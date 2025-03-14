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全英羽賽／李佳豪再退田中湧士 晉級男單8強續創最佳

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
李佳豪。圖／聯合報系資料照片
李佳豪。圖／聯合報系資料照片

總獎金145萬美元的全英羽球公開賽今天進行16強賽程，生涯第二度站上此舞台的我國男單好手李佳豪持續進擊，面對世界排名第26名的日本選手田中湧士，最終再以21：18、21：8直落二勝出，挺進到8強賽，繼續改寫生涯最佳紀錄。

世界排名第22名的李佳豪，今年再度站上BWF超級1000等級的全英公開賽舞台，並在首輪擊退香港名將李卓耀拿下16強賽門票，已改寫生涯最佳成績，今天的16強賽他則是碰上同年齡的日本好手田中湧士，不過雙方過去不曾有過交手紀錄。

在今天的生涯首度對戰中，李佳豪在首局前段一度陷入苦戰，讓田中湧士以11：7領先進入技術暫停，不過下半局李佳豪表現回穩，靠著一波5：1的攻勢逆轉戰局，並且以21：18逆轉搶下首局。

第二局李佳豪更是一路壓制對手，開賽後就取得10：5領先優勢，並且在下半局持續將領先差距擴大到雙位數，最終也以21：8直落二勝出，挺進到8強賽，繼續改寫個人在全英公開賽的最佳成績。

李佳豪在挺進到8強賽後，對手將是我國「左手重砲」林俊易與日本西本拳太之戰的勝方，至於王子維則將在16強賽碰上第二種子安東森。

李佳豪 林俊易 羽球

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