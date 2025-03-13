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全英羽賽／對戰球王石宇奇6連敗 周天成男單16強止步
BWF超級1000的全英羽球公開賽，我國男單一哥周天成今天在16強賽遭遇世界球王、中國大陸石宇奇，在兩局賽事前段周天成都還能一度緊咬比分，不過在局中都遭到石宇奇拉開差距，最終以11：21、19：21無緣8強。
今年全英公開賽男單16強，我國選手就佔有4席，其中今天率先登場的一哥周天成，曾在2020年拿下亞軍創下生涯最佳紀錄，不過今天16強賽他的對手則是曾在2018年奪冠的石宇奇，雙方過去16度交手，周天成處於5勝11敗的對戰劣勢，今年1月兩人曾在馬來西亞公開賽8強賽交手，雙方在苦戰3局後由石宇奇險勝，而周天成一度因不滿判決而拒絕退場。
雙方今天再度交手，周天成雖然開賽一度落後，不過局中靠著一波3：0攻勢逆轉戰局，但石宇奇隨即回穩，在8：8後打出一波13：3的攻勢，以21：11先下一城。
第二局前段雙方仍是互有拉鋸，不過局中石宇奇將領先優勢擴大到6分，但周天成卻在關鍵時刻連續追分，一度追到16：18、僅2分落後，只可惜關鍵時刻周天成出現網前失誤，讓石宇奇取得賽末點，儘管周天成連續化解2個賽末點，但最終石宇奇的重扣讓周天成回擊掛網，以21：19勝出，搶下8強門票與對戰6連勝。
在周天成於16強止步後，我國男單今天還將有李佳豪對上日本田中湧士，王子維出戰第二種子丹麥安東森，林俊易對決日本西本拳太，力拚8強門票。
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