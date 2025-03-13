快訊

曾遭越界入侵！俄羅斯正式宣布「趕出烏軍」 收復庫斯克關鍵據點

「亞亞」成第一人！宣揚武統遭廢止依親許可 移民署再約談2網紅陸配

高檢署檢察官黃錦秋判免職 法務部上訴不得改任檢事官

桌球／林昀儒直落3退德種子闖8強 下戰恐碰球王

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
林昀儒。 中新社
林昀儒。 中新社

我國桌球名將「小林同學」林昀儒在世界桌球職業大聯盟（WTT）冠軍賽重慶站順利開紅盤，今天晚上第二輪碰德國世界排名第8的法蘭西斯卡（Patrick Franziska），延續過往對戰6戰全勝氣勢，直落3拍下對手，挺進男單最後8強，下戰有可能對決「世界球王」林詩棟。

首局林昀儒先拿2分後一路領先，以11：7先下一城；第二局經過6度平手，林昀儒6：6下連拿2分取得領先，第2個局末點拿下後以11：8取得局數「聽牌」優勢。

林昀儒第三局一度6：8落後，但他先扳平分數，9：9時再連趕2球，直接以11：9迎接勝利。

世界排名13的林昀儒順利闖進8強，也是男單唯一台將希望，下戰假想敵就是首輪拍下「柚子」高承睿的中國大陸「世界球王」林詩棟。

今天我國女將分頭出擊，先登場的簡彤娟先失1局再趕3局，淘汰世界排名35的荷蘭女將埃爾蘭（Britt Eerland），第二輪將挑戰世界第2的中國大陸名將王曼昱；「一姊」鄭怡靜面對列第4種子的中國大陸好手陳幸同，苦戰4局敗陣，吞下交手4連敗。

大聯盟 林昀儒 簡彤娟

延伸閱讀

桌球／挑戰世界第4失利 鄭怡靜重慶冠軍站首輪止步

桌球／直落3退韓一哥 林昀儒WTT重慶冠軍戰開紅盤

「小林同學」林昀儒默默行善 牽線宏道贊助公館國小桌球隊

桌球／林昀儒遭球王林詩棟直落4 亞洲盃銅牌戰落敗

相關新聞

全英羽賽／對戰球王石宇奇6連敗 周天成男單16強止步

BWF超級1000的全英羽球公開賽，我國男單一哥周天成今天在16強賽遭遇世界球王、中國大陸石宇奇，在兩局賽事前段周天成都...

桌球／林昀儒直落3退德種子闖8強 下戰恐碰球王

我國桌球名將「小林同學」林昀儒在世界桌球職業大聯盟（WTT）冠軍賽重慶站順利開紅盤，今天晚上第二輪碰德國世界排名第8的法...

PGA／球員錦標賽開打 俞俊安對自己表現有新體悟

因高額獎金被譽為PGA「第5大賽」的球員錦標賽今晚開打，台灣好手俞俊安賽前受訪時強調，今年初表現很不錯，「但我也意識到，...

UVL／公開一級決賽周末燃戰火 清大首闖4強挑戰傳統強權

113學年大專排球聯賽（UVL）公開一級進入最後決賽階段，3月15日和16日將在台北市立大學天母體育館登場，男、女4強今...

體育署助攻基層轉播升級 328辦說明會和增能課程

體育署從109年持續推動「補助國內基層賽事轉播及行銷宣導實施計畫」，提升基層賽事的曝光度和影響力，今年將在28日舉辦說明...

環台賽／盧紹軒換身份掌兵符 看好新星何彥誼爭登山王

2025國際自由車環台公路大賽即將在3月16日至20日舉行，作為亞洲巡迴賽的重點賽事，今年共有全球40國、23支隊伍共計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。