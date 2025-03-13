桌球／林昀儒直落3退德種子闖8強 下戰恐碰球王

我國桌球名將「小林同學」林昀儒在世界桌球職業大聯盟（WTT）冠軍賽重慶站順利開紅盤，今天晚上第二輪碰德國世界排名第8的法蘭西斯卡（Patrick Franziska），延續過往對戰6戰全勝氣勢，直落3拍下對手，挺進男單最後8強，下戰有可能對決「世界球王」林詩棟。

首局林昀儒先拿2分後一路領先，以11：7先下一城；第二局經過6度平手，林昀儒6：6下連拿2分取得領先，第2個局末點拿下後以11：8取得局數「聽牌」優勢。

林昀儒第三局一度6：8落後，但他先扳平分數，9：9時再連趕2球，直接以11：9迎接勝利。

世界排名13的林昀儒順利闖進8強，也是男單唯一台將希望，下戰假想敵就是首輪拍下「柚子」高承睿的中國大陸「世界球王」林詩棟。

今天我國女將分頭出擊，先登場的簡彤娟先失1局再趕3局，淘汰世界排名35的荷蘭女將埃爾蘭（Britt Eerland），第二輪將挑戰世界第2的中國大陸名將王曼昱；「一姊」鄭怡靜面對列第4種子的中國大陸好手陳幸同，苦戰4局敗陣，吞下交手4連敗。