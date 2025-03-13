PGA／球員錦標賽開打 俞俊安對自己表現有新體悟
因高額獎金被譽為PGA「第5大賽」的球員錦標賽今晚開打，台灣好手俞俊安賽前受訪時強調，今年初表現很不錯，「但我也意識到，不需要打出完美的比賽才能取得成功。」
美國職業高爾夫協會（PGA）球員錦標賽（THEPLAYERS Championship）總獎金高達2500萬美元（約台幣8.3億元），是目前還沒公布總獎金的四大賽以外，最高額獎金的美巡賽。
今年台灣有俞俊安、潘政琮2人參賽，其中在本季表現穩定的俞俊安，賽前接受美巡賽訪問時提到，「今年我拿到了2場前20名，這感覺很不錯，但也因為這樣，我給自己設定了很高的標準和壓力，我試圖做到完美，但意識到不可能做得到。」
俞俊安今年第2度參加PGA球員錦標賽，去年打出74、73桿遭淘汰；他強調，球員必須接受失誤，接受那些不想遇到的狀況，「所以只要保持積極努力的態度，我認為結果都會很好。」
巧合的是，俞俊安在2015年曾在這座比賽場地TPCSawgrass拿下過「青少年球員錦標賽冠軍」，他笑說：「回來總是件好事，這裡有很多青少年的回憶，這是座挑戰性很高的球場，但我喜歡挑戰，希望打出好成績。」
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