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UVL／公開一級決賽周末燃戰火 清大首闖4強挑戰傳統強權

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
UVL公開一級決賽周末點燃戰火，今天記者會8支球隊先禮後兵。記者曾思儒／攝影
UVL公開一級決賽周末點燃戰火，今天記者會8支球隊先禮後兵。記者曾思儒／攝影

113學年大專排球聯賽（UVL）公開一級進入最後決賽階段，3月15日和16日將在台北市立大學天母體育館登場，男、女4強今天記者會先禮後兵，4強新面孔清華大學女排更喊出以「挑戰者」姿態迎戰列強，期待續寫隊史新頁。

今年公開男一級4強分別是台師大、中原大學、衛冕軍彰化師大和國北較大，公開女一級4強分別是北市大、台師大、高師大和清華，其中北市大、台師大和高師大已是連4年占領頒獎台，清大成為大黑馬。

清華大學女排教練施惠方（左）和球員代表陳郁睿（中）及李思依一同出席UVL公開一級決賽記者會。記者曾思儒／攝影
清華大學女排教練施惠方（左）和球員代表陳郁睿（中）及李思依一同出席UVL公開一級決賽記者會。記者曾思儒／攝影

清大教練施惠方提到，隊史第一次打進4強，學生都很興奮和期待，明天就會到天母適應場地，目標挑戰自己，打出比複賽更好的成績。

施惠方透露，球隊每年只有1到2個體保生名額，且球隊是較晚招生的球隊，有心想往職業發展的選手多會以其他學校為目標，球隊連12名體保生都招不滿，且課業繁重，今年打進4強「運氣滿好」，最後階段不斷激勵學生，球員們也會自主強化肌力，期待最後兩戰的表現。

「過一關是一關，開心打！」施惠方笑著說出球隊決賽設定。

15日進行的4強賽，上午11點由地主北市大出戰清華，衛冕軍台師大下午1點和高師大爭另張女一級冠軍戰門票；下午3點台師大男排迎戰國北教大，下午5點由中原挑戰衛冕軍彰師大。

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