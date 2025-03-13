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體育署助攻基層轉播升級 328辦說明會和增能課程

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
體育署舉辦補助國內基層賽事轉播及行銷宣導實施計畫，由副署長洪志昌（中）主持，運動產業及企劃組組長劉姿君（右）和國體大產業經營學系副教授江亦瑄一同出席。記者曾思儒／攝影
體育署舉辦補助國內基層賽事轉播及行銷宣導實施計畫，由副署長洪志昌（中）主持，運動產業及企劃組組長劉姿君（右）和國體大產業經營學系副教授江亦瑄一同出席。記者曾思儒／攝影

體育署從109年持續推動「補助國內基層賽事轉播及行銷宣導實施計畫」，提升基層賽事的曝光度和影響力，今年將在28日舉辦說明會暨增能課程，副署長洪志昌表示，增能課程希望針對單項協會辦理基層賽事的行銷規劃能再升級，「不是只有轉播，能夠達到轉播和行銷、傳播的效益。」

洪志昌表示，體育署目前轉播的補助方式，包括亞、奧運針對電視台的轉播，以及大專院校人才傳播的培養，以及國內賽事轉播和行銷，第四種就是直接補助給基層單項協會，過往單項協會針對選手的曝光度、賽會的行銷上比較少觸及，透過說明會和增能課程的幫助，希望擴大賽事的宣傳和行銷面，透過更多元的方式曝光賽事。

運動產業及企劃組組長劉姿君提到，「補助國內基層賽事轉播及行銷宣導實施計畫」截至今年3月，總共核定393場各類基層賽事，電視及網路不同媒體平台實況或錄影播出達到3200小時以上，收視及網路觸及超過3400萬人次，遍及棒球、羽球、足球、排球、槌球、舉重、跆拳道、電競和健美等種類和賽事。

「有鑒於過去協會找轉播單位只把賽事轉播出去，賽前、賽中和賽後的宣傳不太足夠，特別請國體大產業經營學系副教授江亦瑄，把輔導機制納入。」劉姿君補充說。

28日體育署將舉辦「補助國內基層賽事轉播及行銷宣導實施計畫說明會暨增能課程」，江亦瑄透露，生成式AI對新科技時代衝擊很大，但「利大於弊」，影音和圖像在協會確認下可以補足很多內容，社群貼文也有更多素材可以曝光，增能課程就會有相關內容的分享。

排球 舉重 體育署

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