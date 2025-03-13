環台賽／盧紹軒換身份掌兵符 看好新星何彥誼爭登山王

2025國際自由車環台公路大賽即將在3月16日至20日舉行，作為亞洲巡迴賽的重點賽事，今年共有全球40國、23支隊伍共計197位菁英選手來台競輪，而中華隊今年也呈現全新氣象，由7屆環台賽國手盧紹軒首度執掌兵符，旅外新星何彥誼也是首度在環台賽披上國手戰袍，期盼為中華隊贏得佳績。

身為國內最重要的自由車國際賽事，環台賽今年於國際自由車總會登錄為2.1級頂尖賽事，選手也將進行經典五站賽事，包括台北市站、桃園市站、浪漫台三線站、高雄市站與美麗新六堆站，總體距離為628.6公里，各車隊將競爭總冠軍黃衫、衝刺王綠衫、登山王圓點衫、亞洲總成績冠軍藍衫與團體總冠軍等5個冠軍獎項。

而今年不僅國外好手雲集，我國好手同樣精銳盡出，包括馮俊凱將代表宇都宮職業車隊參賽，至於中華隊也將由7屆環台賽國手盧紹軒首度執掌兵符，隊員則包括旅外好手何彥誼、李廷威、吳之皓、張誌盛、李冠賢，中華隊也在日前提前展開集訓，期待能夠創下佳績。

對於今年改以教練身份參與環台賽，盧紹軒坦言一開始接獲協會詢問時確實有點排斥，不過也希望透過自己的經驗幫助隊員成長，「畢竟當教練真的蠻累的，不過上周集訓時他們在暴雨中練習，而我能坐在車上，忽然覺得好像也沒有那麼累。」

中華隊今年由7屆環台賽國手盧紹軒（左2）首度執掌兵符。記者劉肇育／攝影

盧紹軒坦言，儘管還沒有要從車手身份退役，但這次為了當教練也跟不少學長請益，談到今年中華隊陣容，他則直言新星何彥誼與張誌盛表現備受期待，「希望小何（何彥誼）能夠爭一下登山王，我覺得還蠻有機會的，雖然大家可能不太認識他，但他很有能力，也知道自己該做什麼事，希望他能在第二、三天的爬坡路段嘗試進攻看看。」

而何彥誼也直言，首度披上中華隊戰袍確實讓他感到相當興奮，「畢竟環台賽是台灣很大的國際賽事，賽前我們也進行了集訓，主要路段也練習過很多次了，希望能夠先跟緊國外頂尖好手，在關鍵路段突圍。」