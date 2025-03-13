快訊

普亭大勝？專家打臉揭慘況「俄軍募兵崩潰」 花118年才能占領烏克蘭

首次發生！1252戶「扣款未吐鈔」原因曝 中華郵政： 明天前回沖完畢

昔洪仲丘案促修法…賴總統宣布恢復軍事審判 洪慈庸發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

環台賽／盧紹軒換身份掌兵符 看好新星何彥誼爭登山王

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
國際自由車環台公路大賽即將在3月16日至20日舉行。記者劉肇育／攝影
國際自由車環台公路大賽即將在3月16日至20日舉行。記者劉肇育／攝影

2025國際自由車環台公路大賽即將在3月16日至20日舉行，作為亞洲巡迴賽的重點賽事，今年共有全球40國、23支隊伍共計197位菁英選手來台競輪，而中華隊今年也呈現全新氣象，由7屆環台賽國手盧紹軒首度執掌兵符，旅外新星何彥誼也是首度在環台賽披上國手戰袍，期盼為中華隊贏得佳績。

身為國內最重要的自由車國際賽事，環台賽今年於國際自由車總會登錄為2.1級頂尖賽事，選手也將進行經典五站賽事，包括台北市站、桃園市站、浪漫台三線站、高雄市站與美麗新六堆站，總體距離為628.6公里，各車隊將競爭總冠軍黃衫、衝刺王綠衫、登山王圓點衫、亞洲總成績冠軍藍衫與團體總冠軍等5個冠軍獎項。

而今年不僅國外好手雲集，我國好手同樣精銳盡出，包括馮俊凱將代表宇都宮職業車隊參賽，至於中華隊也將由7屆環台賽國手盧紹軒首度執掌兵符，隊員則包括旅外好手何彥誼、李廷威、吳之皓、張誌盛、李冠賢，中華隊也在日前提前展開集訓，期待能夠創下佳績。

對於今年改以教練身份參與環台賽，盧紹軒坦言一開始接獲協會詢問時確實有點排斥，不過也希望透過自己的經驗幫助隊員成長，「畢竟當教練真的蠻累的，不過上周集訓時他們在暴雨中練習，而我能坐在車上，忽然覺得好像也沒有那麼累。」

中華隊今年由7屆環台賽國手盧紹軒（左2）首度執掌兵符。記者劉肇育／攝影
中華隊今年由7屆環台賽國手盧紹軒（左2）首度執掌兵符。記者劉肇育／攝影

盧紹軒坦言，儘管還沒有要從車手身份退役，但這次為了當教練也跟不少學長請益，談到今年中華隊陣容，他則直言新星何彥誼與張誌盛表現備受期待，「希望小何（何彥誼）能夠爭一下登山王，我覺得還蠻有機會的，雖然大家可能不太認識他，但他很有能力，也知道自己該做什麼事，希望他能在第二、三天的爬坡路段嘗試進攻看看。」

而何彥誼也直言，首度披上中華隊戰袍確實讓他感到相當興奮，「畢竟環台賽是台灣很大的國際賽事，賽前我們也進行了集訓，主要路段也練習過很多次了，希望能夠先跟緊國外頂尖好手，在關鍵路段突圍。」

中華隊 環台賽 自由車

延伸閱讀

PLG／謝宗融婉拒國手邀請卻沒休息 獵鷹球團回應了

經典賽／林盛恩盼效力中華隊 觀察大聯盟球員有心得

自行車環台賽桃園站17日競速交管 台7最後7K山林最美

亞洲盃資格賽／27歲成中華隊「老菜鳥」 關達祐期待向陳盈駿學習

相關新聞

環台賽／盧紹軒換身份掌兵符 看好新星何彥誼爭登山王

2025國際自由車環台公路大賽即將在3月16日至20日舉行，作為亞洲巡迴賽的重點賽事，今年共有全球40國、23支隊伍共計...

桌球／挑戰世界第4失利 鄭怡靜重慶冠軍站首輪止步

我國女單「一姊」鄭怡靜今天迎接WTT冠軍賽重慶站首戰，面對列第4種子的中國大陸好手陳幸同，苦戰4局敗陣，無緣和簡彤娟一同...

桌球／簡彤娟遞補WTT重慶冠軍賽 首輪逆轉勝晉級16強

台灣桌球好手簡彤娟臨時遞補參加世界桌球職業大聯盟（WTT）重慶冠軍賽，今天女單首輪面對荷蘭女將埃爾蘭，在先丟首局情況下連...

全英羽賽／王齊麟、邱相榤賽事初體驗 首輪惜敗中國組合

台灣羽球男雙組合王齊麟、邱相榤，今天首度搭檔參加BWF超級1000全英羽球公開賽，只可惜首輪鏖戰64分鐘，仍以19比21...

全英羽賽／爆冷不敵林俊易 安賽龍：他打了一場精彩好球

台灣男子羽球好手「左手重砲」林俊易今天在全英公開賽（All EnglandOpen）首輪對戰丹麥名將安賽龍，終場以21比...

全英羽賽／林俊易生涯首勝奧運雙金安賽龍 王子維也退陸光祖

BWF超級1000的全英羽球公開賽，今天凌晨我國好手陸續傳回晉級捷報，包括男單「左手重砲」林俊易在出戰前世界球王安賽龍之...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。