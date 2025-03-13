桌球／挑戰世界第4失利 鄭怡靜重慶冠軍站首輪止步

我國女單「一姊」鄭怡靜今天迎接WTT冠軍賽重慶站首戰，面對列第4種子的中國大陸好手陳幸同，苦戰4局敗陣，無緣和簡彤娟一同闖進16強。

世界排名12的鄭怡靜，過去和世界排名第4的陳幸同3度交手還沒開胡，不過前一次交手在2023年5月的世錦賽大戰7局才敗陣。暌違近2年再碰頭，鄭怡靜首局雖只拿下4分，第二局拉鋸戰中把握機會，以11：9扳平局數。

第三局陳幸同以11：5搶下，取得「聽牌」優勢；第四局比分緊咬，鄭怡靜一度將比分追到8：9，可惜暫停後連失2分，以8：11無緣晉級。

巴黎奧運國手簡彤娟稍早出賽，面對世界排名35的荷蘭女將埃爾蘭（Britt Eerland）上演逆轉勝，以8：11、11：6、11：8、11：4奪勝，第二輪將挑戰世界第2的中國大陸名將王曼昱。

我國桌球「小林同學」林昀儒晚上也將出賽，率先晉級第二輪的他預計晚上6點半將和德國世界排名第8的法蘭西斯卡（Patrick Franziska）碰頭，若能順利闖進8強假想敵就是首輪拍下「柚子」高承睿的中國大陸「世界球王」林詩棟。