快訊

普亭大勝？專家打臉揭慘況「俄軍募兵崩潰」 花118年才能占領烏克蘭

首次發生！1252戶「扣款未吐鈔」原因曝 中華郵政： 明天前回沖完畢

昔洪仲丘案促修法…賴總統宣布恢復軍事審判 洪慈庸發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

桌球／挑戰世界第4失利 鄭怡靜重慶冠軍站首輪止步

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
鄭怡靜。新華社
鄭怡靜。新華社

我國女單「一姊」鄭怡靜今天迎接WTT冠軍賽重慶站首戰，面對列第4種子的中國大陸好手陳幸同，苦戰4局敗陣，無緣和簡彤娟一同闖進16強。

世界排名12的鄭怡靜，過去和世界排名第4的陳幸同3度交手還沒開胡，不過前一次交手在2023年5月的世錦賽大戰7局才敗陣。暌違近2年再碰頭，鄭怡靜首局雖只拿下4分，第二局拉鋸戰中把握機會，以11：9扳平局數。

第三局陳幸同以11：5搶下，取得「聽牌」優勢；第四局比分緊咬，鄭怡靜一度將比分追到8：9，可惜暫停後連失2分，以8：11無緣晉級。

巴黎奧運國手簡彤娟稍早出賽，面對世界排名35的荷蘭女將埃爾蘭（Britt Eerland）上演逆轉勝，以8：11、11：6、11：8、11：4奪勝，第二輪將挑戰世界第2的中國大陸名將王曼昱。

我國桌球「小林同學」林昀儒晚上也將出賽，率先晉級第二輪的他預計晚上6點半將和德國世界排名第8的法蘭西斯卡（Patrick Franziska）碰頭，若能順利闖進8強假想敵就是首輪拍下「柚子」高承睿的中國大陸「世界球王」林詩棟。

林昀儒 簡彤娟 鄭怡靜

延伸閱讀

桌球／直落3退韓一哥 林昀儒WTT重慶冠軍戰開紅盤

桌球／林昀儒男單世界排名升至第13 鄭怡靜第12名持平

亞洲盃桌球／7局苦戰險勝19歲大陸小將 林昀儒晉級4強

亞洲盃桌球／鄭怡靜鏖戰41分鐘勝世界第8晉8強 教練這麼說

相關新聞

環台賽／盧紹軒換身份掌兵符 看好新星何彥誼爭登山王

2025國際自由車環台公路大賽即將在3月16日至20日舉行，作為亞洲巡迴賽的重點賽事，今年共有全球40國、23支隊伍共計...

桌球／挑戰世界第4失利 鄭怡靜重慶冠軍站首輪止步

我國女單「一姊」鄭怡靜今天迎接WTT冠軍賽重慶站首戰，面對列第4種子的中國大陸好手陳幸同，苦戰4局敗陣，無緣和簡彤娟一同...

桌球／簡彤娟遞補WTT重慶冠軍賽 首輪逆轉勝晉級16強

台灣桌球好手簡彤娟臨時遞補參加世界桌球職業大聯盟（WTT）重慶冠軍賽，今天女單首輪面對荷蘭女將埃爾蘭，在先丟首局情況下連...

全英羽賽／王齊麟、邱相榤賽事初體驗 首輪惜敗中國組合

台灣羽球男雙組合王齊麟、邱相榤，今天首度搭檔參加BWF超級1000全英羽球公開賽，只可惜首輪鏖戰64分鐘，仍以19比21...

全英羽賽／爆冷不敵林俊易 安賽龍：他打了一場精彩好球

台灣男子羽球好手「左手重砲」林俊易今天在全英公開賽（All EnglandOpen）首輪對戰丹麥名將安賽龍，終場以21比...

全英羽賽／林俊易生涯首勝奧運雙金安賽龍 王子維也退陸光祖

BWF超級1000的全英羽球公開賽，今天凌晨我國好手陸續傳回晉級捷報，包括男單「左手重砲」林俊易在出戰前世界球王安賽龍之...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。