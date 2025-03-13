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桌球／簡彤娟遞補WTT重慶冠軍賽 首輪逆轉勝晉級16強

中央社／ 台北13日電
簡彤娟。 新華社
簡彤娟。 新華社

台灣桌球好手簡彤娟臨時遞補參加世界桌球職業大聯盟（WTT）重慶冠軍賽，今天女單首輪面對荷蘭女將埃爾蘭，在先丟首局情況下連追3局，以3比1逆轉勝出，晉級16強。

世界排名51的簡彤娟今年2月亞洲盃首度參賽就闖進16強，可惜後來敗給中國女將蒯曼，而她重新調整後，在3月7日接獲遞補通知，確定取得在中國舉辦的WTT重慶冠軍賽參賽門票。

簡彤娟女單首輪對手為世界排名35的荷蘭女將埃爾蘭（Britt Eerland），雙方唯一一次交手是在2023年在葡萄牙舉行的WTT支線賽，當時簡彤娟歷經5局大戰才脫困。

簡彤娟今天首局浪費7比3領先優勢，被對手連拿6分後，以8比11將首局讓出。

所幸簡彤娟士氣未受影響，次局在3比3平手情況下，連續正手對角進攻，拉出5比0攻勢，並以11比6扳平戰局，隨後再以11比8再拿1局。

取得聽牌優勢的簡彤娟第4局乘勝追擊，以5比0強勢開局後，未給對手太多機會，以11比4迎接勝利，16強將對決世界第2的中國名將王曼昱，繼今年新加坡大滿貫賽後兩人再度狹路相逢。

簡彤娟接受中央社訪問時表示，原本評估在正常發揮情況下，對戰埃爾蘭應有優勢，「但要把正手斜線球顧好，才贏得更輕鬆。」她笑著說，今天直到第2局才想起來有這回事。

簡彤娟近期剪去長髮，以俐落短髮亮相，她透露，早就想剪短，但一直在猶豫，並開玩笑地說：「不想再綁頭髮了，髮際線有點堪憂。」

大聯盟 簡彤娟

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