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全英羽賽／王齊麟、邱相榤賽事初體驗 首輪惜敗中國組合

中央社／ 台北13日電
台灣羽球男雙組合王齊麟、邱相榤，今天首度搭檔參加BWF超級1000全英羽球公開賽，只可惜首輪就出局。 新華社
台灣羽球男雙組合王齊麟、邱相榤，今天首度搭檔參加BWF超級1000全英羽球公開賽，只可惜首輪就出局。 新華社

台灣羽球男雙組合王齊麟邱相榤，今天首度搭檔參加BWF超級1000全英羽球公開賽，只可惜首輪鏖戰64分鐘，仍以19比21、21比15、21比23惜敗中國組合謝浩南、曾維瀚。

去年的世界羽球總會（BWF）全英羽球公開賽，還是由王齊麟搭配李洋參賽，當時他們止步8強；巴黎奧運結束後「麟洋配」拆夥，李洋退休後王齊麟改搭邱相榤，這是他們首度參加全英羽球賽。

目前男雙世界排名第20的王齊麟、邱相榤，曾在去年的韓國大師賽交手過世界排名第33的中國組合謝浩南、曾維瀚，當時以2比1獲勝。

今天再戰，首局王齊麟、邱相榤大半時間都落後，儘管比賽後段一度以17比15超前，但最終仍敗下陣來；第2局經過前段9度平手拉鋸後，台灣組合在10比10時連得3分拉開比數，順利扳回1局。

來到關鍵的第3局，王齊麟、邱相榤在11比13落後時連得6分超前，並以20比17率先取得3個賽末點，只可惜接連發生失誤，讓對手追成20比20的「Deuce（丟士）」，最後就遭對手逆轉吞敗。

王齊麟在接受中央社訪問時表示，當然會覺得可惜，第1局該贏未贏，第3局取得賽末點了還是沒拿下，「我們還是有很多需要加強的地方，打不贏就只能繼續練習，下一場再拚了。」

全英羽球公開賽首輪出局後，王齊麟、邱相榤預計下週前往參加超級300的瑞士公開賽。

王齊麟 羽球 邱相榤

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