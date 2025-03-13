全英羽賽／林俊易生涯首勝安賽龍 王子維也退陸光祖

BWF超級1000的全英羽球公開賽，今天凌晨我國好手陸續傳回晉級捷報，包括男單「左手重砲」林俊易在出戰前世界球王安賽龍之戰，最終以21：19、13：21、21：11拿下生涯對戰首勝，至於王子維也擊敗中國大陸好手陸光祖，雙雙晉級男單16強賽。

男單世界排名第4名的安賽龍，生涯曾4度闖進到全英公開賽男單決賽，並且兩度掄元，而今年開季他也在印度公開賽與德國公開賽接連拿下冠軍，至於林俊易上周則是在奧爾良名人賽挺進到決賽，最終以亞軍成績作收。

雙方今天凌晨進行生涯第4度的交鋒，過去3次碰頭都由安賽龍拿下勝利，但去年5月雙方在新加坡公開賽交手，林俊易也將安賽龍逼入3局苦戰後才勝出，雙方今天再度碰頭也依舊打得拉鋸。

首局林俊易雖然在比賽前段一路領先，儘管安賽龍也數次扳平戰局，但林俊易仍在該局後段穩住陣腳，以21：19先下一城，第二局安賽龍則是表現回穩，在不曾落後的情況下，以21：13扳平，但決勝局賽況再度一面倒向林俊易，最終以21：11成功關門，順利挺進到16強賽也拿下生涯對戰首勝。

至於我國另外一名男單好手王子維出戰世界排名第20名的陸光祖，最終則是以21：13、21：16直落二勝出，成為我國第四位闖進到男單16強賽的選手。