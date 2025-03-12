全英羽賽／台灣混雙楊博軒、胡綾芳逆轉晉16強

台灣羽球混雙好手楊博軒、胡綾芳，今天在BWF超級1000的全英羽球公開賽首輪陷入激戰，幸好仍以17比21、21比12、21比19逆轉擊敗英格蘭組合范利溫、漢敏，順利晉級16強。

根據世界羽球總會（BWF）本週更新的世界排名，楊博軒和胡綾芳高居世界第6，賽前和英格蘭組合范利溫（Estell Van Leeuwen）、漢敏（CallumHemming）交手過2次都在今年，而且全都由台灣組合獲勝。

沒想到今天開打後首局台灣組合就陷入困境，在11比12落後時被對手連得4分，不幸先讓出首局；第2局楊博軒、胡綾芳終於找回狀態，開賽就是4比0攻勢，最多以14比5領先對手，輕鬆追回1局。

決勝負的第3局，比賽呈現多變情況，開賽台灣組合就以1比6落後，但隨後楊博軒、胡綾芳展開13比3的大反撲，反倒以14比9領先。

沒想到比賽後段又被對手追成16比16平手，幸好這次台灣組合穩住陣腳，胡綾芳找回前場做球手感，搭配楊博軒的後場殺球，如願拿下第3局和比賽勝利。

胡綾芳在接受中央社訪問時表示，前2局確實有些混亂，比賽的節奏都沒掌握好，加上主動失誤有點多，對方也搶得很凶，幸好到了第3局終於找回自己的節奏，希望後續可以越打越好。