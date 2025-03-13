玉山銀 挺莒光盃排球賽

玉山銀行與中華排球協會連續四年攜手合作，共同推動玉山莒光盃全國排球賽，第61屆賽事於8日至11日舉行，經過四天激烈的競技之後，最後分別由高中男子組-台中市豐原高商、高中女子組-台中市東山高中、國中男子組-苗栗縣苑裡高中國中部、國中女子組-台中市雙十國中奪冠。

玉山莒光盃為國內唯一青年、青少年排球國手選拔賽，由排球四大盃賽積分前12強的國、高中隊伍，加上各組地主代表隊，今年合計52支隊伍、近千人同場競技。本次，透過玉山莒光盃所遴選出來的優秀球員，也將代表台灣參加9月份U19男子、女子世界排球錦標賽。

自2023年起，由玉山莒光盃所遴選出的台灣代表隊，陸續在U16男子、女子亞洲排球錦標賽奪得季軍，在U17男子、女子世界排球錦標賽奪得季軍與殿軍，以及在U18女子亞洲排球錦標賽獲得季軍，也成功取得今年U19世界排球錦標賽的資格，每年的成績持續進步，也讓台灣排球有機會在國際的舞台上發光發熱。

玉山銀行表示，推動玉山莒光盃主要目的，是希望可以培育出更多優秀排球選手，每一屆賽事也設立個人獎項，遴選出場上表現最佳且具前瞻性之最佳球員，並給予選手們實質的肯定及鼓勵，今年還特別提供每一所參賽學校合適的排球設備，期待能讓教練與選手們更專注於比賽與訓練，奠定更堅實的基礎。

中華民國排球協會理事長龔建榮也特別感謝玉山銀行長期對賽事的支持，不僅為青少年排球選手創造更多成長與突破的機會，更為台灣排球的發展注入持續向前的動能，一同為台灣排球加油。

玉山銀行長期關注台灣體育發展，支持多項體育賽事，包括連續19年舉辦玉山盃青棒錦標賽、連續5年支持XTERRA全球越野三項巡迴賽、推動玉山射箭國手選拔賽與射箭裝備捐贈、以及與台北鯨華女排及高雄全家海神籃球隊一同力挺台灣體育活動。

玉山銀行將以實際行動，持續推動國內青年與青少年排球賽事發展，邀請大家共同關注「玉山莒光盃全國排球賽」及選手們表現，一起為台灣排球加油與喝采。